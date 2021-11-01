Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Політика
Валентина Летяк |

Онлайн-трансляція Свободи слова на ICTV від 1 листопада

Свобода слова на ICTV_Вадим Карп'як

1 листопада о 22.45 розпочинається черговий випуск телепрограми Свобода слова на ICTV з Вадимом Карп’яком. За тим, що відбуватиметься у студії політичного шоу, можна спостерігати онлайн на сайті Факти ICTV.

Головна тема чергового випуску – якою будет відповідь Києва на агресивні дії Москви, яка, за інформацією видання Washington Post, знову концентрує війська біля наших кордонів.

Друге питання – Росія використовує газ як енергетичну зброю проти Європи та України. Остання намагатиметься допомогти європейським партнерам газотранспортною системою.

Гості програми:

  • Ганна Маляр, заступниця міністра оборони;
  • Олена Зеркаль, радниця міністра енергетики;
  • Олексій Устенко, народний депутат, фракція Слуга народу;
  • Павло Клімкін, міністр закордонних справ України (2014-2019);
  • Михайло Забродський, генерал-лейтенант, народний депутат, фракція Європейська солідарність;
  • Роман Костенко, заступник голови фракції Голос, секретар Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки;
  • Ольга Стефанішина, віце-прем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Новий політичний сезон програми Свобода слова стартував на телеканалі ICTV 6 вересня. Вона вперше вийшла в ефір з нової студії, що змонтована за останнім словом телевізійних технологій.

Читайте
У Міноборони спростували інформацію про нарощування військ РФ біля кордону України

Джерело: Свобода слова

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка