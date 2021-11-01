1 листопада о 22.45 розпочинається черговий випуск телепрограми Свобода слова на ICTV з Вадимом Карп’яком. За тим, що відбуватиметься у студії політичного шоу, можна спостерігати онлайн на сайті Факти ICTV.

Головна тема чергового випуску – якою будет відповідь Києва на агресивні дії Москви, яка, за інформацією видання Washington Post, знову концентрує війська біля наших кордонів.

Друге питання – Росія використовує газ як енергетичну зброю проти Європи та України. Остання намагатиметься допомогти європейським партнерам газотранспортною системою.

Гості програми:

Ганна Маляр, заступниця міністра оборони;

Олена Зеркаль, радниця міністра енергетики;

Олексій Устенко, народний депутат, фракція Слуга народу;

Павло Клімкін, міністр закордонних справ України (2014-2019);

Михайло Забродський, генерал-лейтенант, народний депутат, фракція Європейська солідарність;

Роман Костенко, заступник голови фракції Голос, секретар Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки;

Ольга Стефанішина, віце-прем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Новий політичний сезон програми Свобода слова стартував на телеканалі ICTV 6 вересня. Вона вперше вийшла в ефір з нової студії, що змонтована за останнім словом телевізійних технологій.