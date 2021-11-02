Россия завтра не нападет, но мы должны готовиться к эскалации – Климкин

Нет угрозы вторжения России в Украину завтра или послезавтра, но мы должны готовиться к эскалации.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины (2014-2019) Павел Климкин в эфире Свободы слова на ICTV.
– Мы должны быть готовы к эскалации, не бояться, не паниковать относительно завтра или послезавтра, но спокойно готовиться, – подчеркнул он.
Он напомнил слова кубинского революционера Че Гевары о том, что революции и эскалации начинаются не с военных акций, а с отключения электроэнергии.
– Посмотрите на то, как мы можем пройти зиму этого года, и посмотрите на то, что реальным вызовом для нас на самом деле станет следующий отопительный сезон с ценами на уголь, на газ и с тем, что Путин начал использовать энергетику как оружие массового уничтожения, – подытожил Климкин.