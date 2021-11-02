Росія завтра не нападе, але ми маємо готуватися до ескалації – Клімкін

Немає загрози вторнення Росії в Україну завтра чи післязавтра, але ми маємо готуватися до ескалації.

Про це заявив міністр закордонних справ України (2014-2019) Павло Клімкін в ефірі Свободи слова на ICTV.

– Ми маємо бути готовими до ескалації, не боятися, не панікувати стосовно завтра чи післязавтра, але спокійно готуватися, – наголосив він.

Він нагадав слова кубинського революціонера Че Гевари про те, що революції та ескалації починаються не з військових акцій, а з відключення електроенергії.