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Факти / Україна / Політика
Валентина Летяк |

Росія завтра не нападе, але ми маємо готуватися до ескалації – Клімкін

Павло Клімкін

Немає загрози вторнення Росії в Україну завтра чи післязавтра, але ми маємо готуватися до ескалації.

Про це заявив міністр закордонних справ України (2014-2019) Павло Клімкін в ефірі Свободи слова на ICTV.

– Ми маємо бути готовими до ескалації, не боятися, не панікувати стосовно завтра чи післязавтра, але спокійно готуватися, – наголосив він.

Він нагадав слова кубинського революціонера Че Гевари про те, що революції та ескалації починаються не з військових акцій, а з відключення електроенергії.

– Подивіться на те, як ми можемо пройти цьогорічну зиму, і подивіться не те, що реальним викликом для нас насправді стане наступний опалювальний сезон з цінами на вугілля, на газ  і з тим, що Путін почав використовувати енергетику як зброю масового знищення, – підсумував Клімкін.

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Онлайн-трансляція Свободи слова на ICTV від 1 листопада

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