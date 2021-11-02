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Факты / Украина / Политика
Вікторія Гірко |

Любченко подал в отставку с поста главы Минэкономики

олексій любченко

Министр экономики Украины Алексей Любченко подал заявление об отставке с занимаемой должности.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

– Первый вице-премьер-министр, министр экономики Украины Алексей Любченко подал заявление в аппарат Верховной Рады с просьбой принять отставку с занимаемой должности, – написал он в своем Telegram-канале.

Алексей Любченко подал в отставку с поста главы Министерства экономики

Алексей Любченко занимал должность министра экономики с 20 мая 2021 года. До назначения на должность, с апреля 2020 по май 2021 года, он был главой Государственной налоговой службы Украины.

1 ноября фракция Слуга народа провела заседание, в ходе которого согласовала ряд кадровых решений. Так, на должность министра обороны претендует вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Его кандидатуру рекомендовал президент Украины Владимир Зеленский.

Место Резникова на должности министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий может занять нардеп Ирина Верещук.

А в Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Урусского, скорее всего, заменят на Павла Рябикина.

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