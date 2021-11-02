Олексій Любченко подав у відставку з посади очільника Міністерства економіки

Міністр економіки України Олексій Любченко подав заяву про відставку із займаної посади.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

– Перший віце-прем’єр-міністр, міністр економіки України Олексій Любченко подав заяву в апарат Верховної Ради з проханням прийняти відставку із займаної посади, – написав він у своєму Telegram-каналі.

Олексій Любченко обіймав посаду міністра економіки з 20 травня 2021 року. До призначення на посаду, з квітня 2020 до травня 2021 року, він був очільником Державної податкової служби України.

1 листопада фракція Слуга народу провела засідання, під час якого погодила низку кадрових рішень. Так, на посаду міністра оборони претендує віце-прем’єр-міністр, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Його кандидатуру рекомендував президент України Володимир Зеленський.

Місце Резнікова на посаді міністра із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій може обійняти нардеп Ірина Верещук.

А у Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського, найімовірніше, замінять на Павла Рябікіна.