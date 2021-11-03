Верховная Рада поддержала отставку Романа Абрамовского с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины (министра экологии).

За соответствующее решение проголосовали 322 народных депутата.

Роман Абрамовский занимал должность министра экологии чуть больше года — с июня 2020 года. До этого он был заместителем министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а также заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды.

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия накануне сообщил, что одним из главных замечаний к Роману Абрамовскому является коррупция в региональных экоинспекциях. По его словам, эту претензию озвучили депутаты на недавнем заседании фракции.

Давид Арахамия добавил, что нового кандидата на должность министра экологии пока нет. Поэтому правительство назначит человека, который будет временно исполнять его обязанности.

Критика в адрес Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов звучала и во время предыдущего заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины. Тогда секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Минэкологии не в достаточном объеме выполняет указы президента.

Поэтому члены Совета безопасности и обороны поручили премьеру рассмотреть вопрос работы руководства министерства на ближайшем заседании правительства.

Фото: Роман Абрамовский