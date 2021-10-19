Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский написал заявление об отставке с должности.

Об этом сообщил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия журналистам в кулуарах парламента.

— Я видел, что он (Абрамовский, — Ред.) написал заявление по собственному желанию. Я в это время заходил к председателю Верховной Рады, а он выходил, — отметил он.

Давид Арахамия добавил, что одним из главных замечаний к Роману Абрамовскому является коррупция в региональных экоинспекциях.

Глава фракции Слуга народа рассказал, что нового кандидата на должность министра экологии пока нет. Поэтому правительство назначит человека, который будет временно исполнять его обязанности.

Роман Абрамовский возглавлял Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов с июня 2020 года. До этого он занимал должность заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды.

В 2015 году Роман Абрамовский был заместителем министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.