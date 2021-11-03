Верховна Рада підтримала відставку Романа Абрамовського з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів України (міністра екології).

За відповідне рішення проголосували 322 народних депутати.

Роман Абрамовський обіймав посаду міністра екології трохи більше року – з червня 2020 року. До того він був заступником міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, а також заступником міністра енергетики та захисту навколишнього середовища.

Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія напередодні повідомив, що одним з головних зауважень до Романа Абрамовського є корупція в регіональних екоінспекціях. За його словами, цю претензію озвучували депутати на нещодавньому засіданні фракції.

Давид Арахамія додав, що нового кандидата на посаду міністра екології поки що немає. Тому уряд призначить людину, яка тимчасово виконуватиме його обов’язки.

Критика на адресу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів лунала і під час минулого засідання Ради національної безпеки і оборони України. Тоді секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Мінекології не в достатньому обсязі виконує укази президента.

Тому члени Ради безпеки і оборони доручили прем’єру розглянути питання роботи керівництва міністерства на найближчому засіданні уряду.

Фото: Роман Абрамовський