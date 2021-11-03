Верховна Рада підтримала відставку Олексія Любченка з посади міністра економіки і першого віце-прем’єр-міністра України. За відповідне рішення проголосували 320 народних депутатів.

На посаді Любченка може замінити заступниця керівника Офісу президента Юлія Свириденко.

У вересні 2019 року вона обіймала посаду заступника міністра, а з липня 2020 року – першого заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Олексія Любченка призначили першим віце-прем’єр-міністром, міністром економіки 20 травня 2021 року. У 2009-2011 роках він обіймав посаду заступника голови Державної податкової адміністрації України.

У 2011 році Олексія Любченка призначили директором департаменту оподаткування юридичних осіб Державної податкової служби України.

А з квітня 2020-го до травня 2021 року Олексій Любченко був головою Державної податкової служби України.

Крім того, народні депутати 3 листопада відправили у відставку Романа Абрамовського – міністра захисту довкілля та природних ресурсів України (міністра екології).

Він обіймав посаду міністра екології трохи більше року – з червня 2020 року.