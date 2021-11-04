Внефракционный народный депутат Гео Лерос во время своего выступления с трибуны Верховной Рады показал президенту Владимиру Зеленскому, находившемуся в зале, оскорбительный жест – средний палец руки.

Это произошло во время рассмотрения вопроса о назначении новым министром обороны Алексея Резникова. Гео Лерос, который должен был выразить свою позицию только в отношении кандидата на должность главы Минобороны, начал оскорблять президента.

После этого председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук попросил выключить микрофон Леросу. Владимир Зеленский никак не отреагировал на слова нардепа.

В то же время пресс-секретарь Слуга народа Юлия Палий сообщила, что фракция обращается в регламентный комитет Верховной Рады с требованием дать оценку и вынести решение о поведении Гео Лероса во время выступления с парламентской трибуны.

Поведение народного депутата является недопустимым в сессионном зале парламента.

4 ноября Верховная Рада назначила Алексея Резникова новым министром обороны Украины. Его кандидатуру поддержали 273 народных депутата. После голосования Алексей Резников принял присягу министра.

Во время рассмотрения этого вопроса в зале парламента был президент Владимир Зеленский. Поскольку, согласно Конституции, именно он вносит кандидатуру на должность министра обороны Украины.