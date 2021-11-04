Позафракційний народний депутат Гео Лерос під час свого виступу з трибуни Верховної Ради показав президенту Володимиру Зеленському, який перебував у залі, образливий жест – середній палець руки.

Це сталося під час розгляду питання про призначення новим міністром оборони Олексія Резнікова. Гео Лерос, який мав би висловити свою позицію лише щодо кандидата на посаду очільника Міноборони, почав ображати президента.

Після цього голова Верховної Ради Руслан Стефанчук попросив вимкнути мікрофон Леросу. Володимир Зеленський ніяк не відреагував на слова нардепа.

Водночас речниця Слуга народу Юлія Палій повідомила, що фракція звертається до регламентного комітету Верховної Ради з вимогою дати оцінку і винести рішення щодо поведінки Гео Лероса під час виступу з парламенської трибуни.

Поведінка народного депутата є неприпустимою у сесійній залі парламенту.

4 листопада Верховна Рада призначила Олексія Резнікова новим міністром оборони України. Його кандидатуру підтримали 273 народних депутати. Після голосування Олексій Резніков склав присягу міністра.

Під час розгляду цього питання у залі парламенту був президент Володимир Зеленський. Оскільки, згідно з Конституцією, саме він вносить кандидатуру на посаду міністра оборони України.