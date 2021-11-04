Новым министром обороны стал Алексей Резников. За его назначение проголосовали 273 народных депутата.

После голосования Алексей Резников принял присягу во время пленарного заседания Верховной Рады.

— Я, Резников Алексей Юрьевич, осознавая высокую ответственность члена Кабинета министров Украины, торжественно присягаю на верность украинскому народу, обязуюсь соблюдать Конституцию и законы Украины, укреплять суверенитет и независимость, отстаивать права и свободы человека и гражданина, заботиться об устойчивом демократическом развитии общества, – заявил он.

Алексей Резников родом из Львова. Имеет высшее образование, является заслуженным юристом Украины. В 1991 году окончил Львовский государственный университет им. Франко по специальности Правоведение, получив диплом с отличием.

В период с 1999 по 2002 год был заместителем главы Центра развития украинского законодательства в Киеве. В 2008-2014 годах Алексей Резников был депутатом Киевского городского совета VI созыва.

С 2015 года занимал должность главы Украинской делегации в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы и заместителя главы Антикоррупционного совета при киевском городском голове.

В 2017 году отвечал за организацию и проведение песенного конкурса Евровидения, а в 2018 году — за организацию и проведение финального матча Лиги чемпионов УЕФА сезона 2017/2018.

В 2019 году Алексея Резникова назначили представителем Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы, а в марте 2020 — вице-премьер-министром, министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Согласно декларации, поданной весной 2021 года, Алексей Резников задекларировал более 10 млн грн дохода. В частности, заработная плата составила более 10 млн грн.

Также он задекларировал 236 938 грн, $137 734 и €3 520 на банковских счетах, €255 тыс. наличными и $1,1 млн, одолженных третьим лицам.

Алексей Резников владеет двумя квартирами (167,5 и 103,6 кв. м) в Киеве и имеет три автомобиля: AUDI А8-2012 выпуска, Volkswagen Amarok 2012 выпуска, Porsche Boxter 2003 года выпуска.

3 ноября Верховная Рада поддержала заявление об отставке Алексея Резникова с поста министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. За проголосовали 329 народных депутатов.