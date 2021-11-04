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Факты / Украина / Политика
Вікторія Гірко |

Рада назначила Резникова новым министром обороны Украины

олексій резніков

Новым министром обороны стал Алексей Резников. За его назначение проголосовали 273 народных депутата.

После голосования Алексей Резников принял присягу во время пленарного заседания Верховной Рады.

— Я, Резников Алексей Юрьевич, осознавая высокую ответственность члена Кабинета министров Украины, торжественно присягаю на верность украинскому народу, обязуюсь соблюдать Конституцию и законы Украины, укреплять суверенитет и независимость, отстаивать права и свободы человека и гражданина, заботиться об устойчивом демократическом развитии общества, – заявил он.

Алексей Резников родом из Львова. Имеет высшее образование, является заслуженным юристом Украины. В 1991 году окончил Львовский государственный университет им. Франко по специальности Правоведение, получив диплом с отличием.

В период с 1999 по 2002 год был заместителем главы Центра развития украинского законодательства в Киеве. В 2008-2014 годах Алексей Резников был депутатом Киевского городского совета VI созыва.

С 2015 года занимал должность главы Украинской делегации в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы и заместителя главы Антикоррупционного совета при киевском городском голове.

В 2017 году отвечал за организацию и проведение песенного конкурса Евровидения, а в 2018 году — за организацию и проведение финального матча Лиги чемпионов УЕФА сезона 2017/2018.

В 2019 году Алексея Резникова назначили представителем Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы, а в марте 2020 — вице-премьер-министром, министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Согласно декларации, поданной весной 2021 года, Алексей Резников задекларировал более 10 млн грн дохода. В частности, заработная плата составила более 10 млн грн.

Также он задекларировал 236 938 грн, $137 734 и €3 520 на банковских счетах, €255 тыс. наличными и $1,1 млн, одолженных третьим лицам.

Алексей Резников владеет двумя квартирами (167,5 и 103,6 кв. м) в Киеве и имеет три автомобиля: AUDI А8-2012 выпуска, Volkswagen Amarok 2012 выпуска, Porsche Boxter 2003 года выпуска.

3 ноября Верховная Рада поддержала заявление об отставке Алексея Резникова с поста министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. За проголосовали 329 народных депутатов.

Фото: УНИАН

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