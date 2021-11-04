Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Политика
Тетяна Забожко |

Онлайн-трансляция заседания Верховной Рады 4 ноября

Верховна Рада депутатский портфель

Пленарное заседание Верховной Рады 4 ноября традиционно начнется в 10.00. Трансляцию можно смотреть онлайн на сайте Факты ICTV.

Начнется заседание с кадровых вопросов. Депутаты должны назначить:

  • Алексея Резникова – министром обороны Украины,
  • Ирину Верещук – вице-премьер-министром Украины – министром по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины,
  • Павла Рябикина – министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины,
  • Юлию Свириденко – первым вице-премьер-министром Украины – министром экономики Украины,
  • Вячеслава Штучного – руководителем аппарата Верховной Рады Украины.

Будет на заседании еще один кадровый вопрос. В частности, парламентарии должны уволить Виталия Греня сдолжности члена Центральной избирательной комиссии.

Далее народные избранники должны рассмотреть представление Александра Корниенко о том, чтобы 8-12 ноября посвятить работе с избирателями, а 23-26 ноября – пленарным заседаниям.

Следующим заданием будет отмена решения Верховной Рады Украины о принятии во втором чтении и в целом проекта закона О внесении изменений в некоторые законы относительно отдельных вопросов деятельности Национального банка Украины.

Кроме того, в четверг, 4 ноября во время заседания депутаты должны:

  • проработать ряд вопросов ратификации,
  • назначить внеочередные выборы Добропольского городского головы Донецкой области,
  • изменить и установить границы Угледара Донецкой области,
  • переименовать поселок Ленинка Винницкой области и село Поминик Черкасской области.

К рассмотрению во втором чтении представлены:

  • изменения в госбюджет на 2021 год (относительно увеличения расходов на закупки, проектирование и установку кислородных станций),
  • изменения в административное и уголовное законодательство (относительно внедрения деятельности Бюро экономической безопасности Украины),
  • проект закона о критической инфраструктуре.

В первом чтении речь пойдет об изменениях в:

  • закон О судоустройстве и статусе судей (относительно обеспечения поэтапного внедрения единой судебной информационно-телекоммуникационной системы),
  • закон Об общеобязательном государственном социальном страховании,
  • Кодекс законов о труде (относительно установления праздничного дня – День украинской государственности).
Читайте
Голосование за новых министров и изменения в бюджет: повестка дня ВР 4 ноября

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка