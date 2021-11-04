Пленарное заседание Верховной Рады 4 ноября традиционно начнется в 10.00. Трансляцию можно смотреть онлайн на сайте Факты ICTV.
Начнется заседание с кадровых вопросов. Депутаты должны назначить:
- Алексея Резникова – министром обороны Украины,
- Ирину Верещук – вице-премьер-министром Украины – министром по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины,
- Павла Рябикина – министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины,
- Юлию Свириденко – первым вице-премьер-министром Украины – министром экономики Украины,
- Вячеслава Штучного – руководителем аппарата Верховной Рады Украины.
Будет на заседании еще один кадровый вопрос. В частности, парламентарии должны уволить Виталия Греня сдолжности члена Центральной избирательной комиссии.
Далее народные избранники должны рассмотреть представление Александра Корниенко о том, чтобы 8-12 ноября посвятить работе с избирателями, а 23-26 ноября – пленарным заседаниям.
Следующим заданием будет отмена решения Верховной Рады Украины о принятии во втором чтении и в целом проекта закона О внесении изменений в некоторые законы относительно отдельных вопросов деятельности Национального банка Украины.
Кроме того, в четверг, 4 ноября во время заседания депутаты должны:
- проработать ряд вопросов ратификации,
- назначить внеочередные выборы Добропольского городского головы Донецкой области,
- изменить и установить границы Угледара Донецкой области,
- переименовать поселок Ленинка Винницкой области и село Поминик Черкасской области.
К рассмотрению во втором чтении представлены:
- изменения в госбюджет на 2021 год (относительно увеличения расходов на закупки, проектирование и установку кислородных станций),
- изменения в административное и уголовное законодательство (относительно внедрения деятельности Бюро экономической безопасности Украины),
- проект закона о критической инфраструктуре.
В первом чтении речь пойдет об изменениях в:
- закон О судоустройстве и статусе судей (относительно обеспечения поэтапного внедрения единой судебной информационно-телекоммуникационной системы),
- закон Об общеобязательном государственном социальном страховании,
- Кодекс законов о труде (относительно установления праздничного дня – День украинской государственности).