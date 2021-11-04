Пленарное заседание Верховной Рады 4 ноября традиционно начнется в 10.00. Трансляцию можно смотреть онлайн на сайте Факты ICTV.

Начнется заседание с кадровых вопросов. Депутаты должны назначить:

Алексея Резникова – министром обороны Украины,

Ирину Верещук – вице-премьер-министром Украины – министром по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины,

Павла Рябикина – министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины,

Юлию Свириденко – первым вице-премьер-министром Украины – министром экономики Украины,

Вячеслава Штучного – руководителем аппарата Верховной Рады Украины.

Будет на заседании еще один кадровый вопрос. В частности, парламентарии должны уволить Виталия Греня сдолжности члена Центральной избирательной комиссии.

Далее народные избранники должны рассмотреть представление Александра Корниенко о том, чтобы 8-12 ноября посвятить работе с избирателями, а 23-26 ноября – пленарным заседаниям.

Следующим заданием будет отмена решения Верховной Рады Украины о принятии во втором чтении и в целом проекта закона О внесении изменений в некоторые законы относительно отдельных вопросов деятельности Национального банка Украины.

Кроме того, в четверг, 4 ноября во время заседания депутаты должны:

проработать ряд вопросов ратификации,

назначить внеочередные выборы Добропольского городского головы Донецкой области,

изменить и установить границы Угледара Донецкой области,

переименовать поселок Ленинка Винницкой области и село Поминик Черкасской области.

К рассмотрению во втором чтении представлены:

изменения в госбюджет на 2021 год (относительно увеличения расходов на закупки, проектирование и установку кислородных станций),

изменения в административное и уголовное законодательство (относительно внедрения деятельности Бюро экономической безопасности Украины),

проект закона о критической инфраструктуре.

В первом чтении речь пойдет об изменениях в: