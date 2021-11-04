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Факти / Україна / Політика
Тетяна Забожко |

Онлайн-трансляція засідання Верховної Ради 4 листопада

Верховна Рада депутатский портфель

Пленарне засідання Верховної Ради 4 листопада традиційно розпочнеться о 10.00.  Трансляцію можна дивитися онлайн на сайті Факти ICTV.

Почнеться засідання із кадрових питань. Депутати мають призначити:

  • Олексія Резнікова – міністром оборони України,
  • Ірину Верещук – віце-прем’єр-міністром України – міністром із реінтеграції тимчасово окупованих територій України,
  • Павла Рябікіна – міністром із питань стратегічних галузей промисловості України,
  • Юлію Свириденко – першим віце-прем’єр-міністром України – міністром економіки України,
  • В’ячеслава Штучного – керівником апарату Верховної Ради України.

Буде на засіданні ще одне кадрове питання. Зокрема, парламентарі мають звільнити Віталія Греня з посади члена Центральної виборчої комісії.

Далі народні обранці мають розглянути подання Олександра Корнієнка про те, щоб 8-12 листопада присвятити роботі з виборцями, а 23-26 листопада – пленарним засіданням.

Наступним завданням буде скасування рішення Верховної Ради України про ухвалення в другому читанні та в цілому проекту закону Про внесення змін до деяких законів щодо окремих питань діяльності Національного банку України.

Крім того, у четвер, 4 листопада під час засідання депутати мають:

  • опрацювати низку питань ратифікації,
  • призначити позачергові вибори Добропільського міського голови Донецької області,
  • змінити та встановити межі Вугледара Донецької області,
  • перейменувати селище Ленінка Вінницької області та село Поминик Черкаської області.

До розгляду в другому читанні представлені:

  • зміни до держбюджету на 2021 рік (щодо збільшення видатків на закупівлі, проектування та встановлення кисневих станцій),
  • зміни до адміністративного та кримінального законодавства (щодо запровадження діяльності Бюро економічної безпеки України),
  • проект закону про критичну інфраструктуру.

У першому читанні йтиметься про зміни до:

  • закону Про судоустрій і статус суддів (щодо забезпечення поетапного впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи),
  • закону Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування,
  • Кодексу законів про працю (щодо встановлення святкового дня – День української державності).
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