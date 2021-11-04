Пленарне засідання Верховної Ради 4 листопада традиційно розпочнеться о 10.00. Трансляцію можна дивитися онлайн на сайті Факти ICTV.
Почнеться засідання із кадрових питань. Депутати мають призначити:
- Олексія Резнікова – міністром оборони України,
- Ірину Верещук – віце-прем’єр-міністром України – міністром із реінтеграції тимчасово окупованих територій України,
- Павла Рябікіна – міністром із питань стратегічних галузей промисловості України,
- Юлію Свириденко – першим віце-прем’єр-міністром України – міністром економіки України,
- В’ячеслава Штучного – керівником апарату Верховної Ради України.
Буде на засіданні ще одне кадрове питання. Зокрема, парламентарі мають звільнити Віталія Греня з посади члена Центральної виборчої комісії.
Далі народні обранці мають розглянути подання Олександра Корнієнка про те, щоб 8-12 листопада присвятити роботі з виборцями, а 23-26 листопада – пленарним засіданням.
Наступним завданням буде скасування рішення Верховної Ради України про ухвалення в другому читанні та в цілому проекту закону Про внесення змін до деяких законів щодо окремих питань діяльності Національного банку України.
Крім того, у четвер, 4 листопада під час засідання депутати мають:
- опрацювати низку питань ратифікації,
- призначити позачергові вибори Добропільського міського голови Донецької області,
- змінити та встановити межі Вугледара Донецької області,
- перейменувати селище Ленінка Вінницької області та село Поминик Черкаської області.
До розгляду в другому читанні представлені:
- зміни до держбюджету на 2021 рік (щодо збільшення видатків на закупівлі, проектування та встановлення кисневих станцій),
- зміни до адміністративного та кримінального законодавства (щодо запровадження діяльності Бюро економічної безпеки України),
- проект закону про критичну інфраструктуру.
У першому читанні йтиметься про зміни до:
- закону Про судоустрій і статус суддів (щодо забезпечення поетапного впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи),
- закону Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування,
- Кодексу законів про працю (щодо встановлення святкового дня – День української державності).