Пленарне засідання Верховної Ради 4 листопада традиційно розпочнеться о 10.00. Трансляцію можна дивитися онлайн на сайті Факти ICTV.

Почнеться засідання із кадрових питань. Депутати мають призначити:

Олексія Резнікова – міністром оборони України,

Ірину Верещук – віце-прем’єр-міністром України – міністром із реінтеграції тимчасово окупованих територій України,

Павла Рябікіна – міністром із питань стратегічних галузей промисловості України,

Юлію Свириденко – першим віце-прем’єр-міністром України – міністром економіки України,

В’ячеслава Штучного – керівником апарату Верховної Ради України.

Буде на засіданні ще одне кадрове питання. Зокрема, парламентарі мають звільнити Віталія Греня з посади члена Центральної виборчої комісії.

Далі народні обранці мають розглянути подання Олександра Корнієнка про те, щоб 8-12 листопада присвятити роботі з виборцями, а 23-26 листопада – пленарним засіданням.

Наступним завданням буде скасування рішення Верховної Ради України про ухвалення в другому читанні та в цілому проекту закону Про внесення змін до деяких законів щодо окремих питань діяльності Національного банку України.

Крім того, у четвер, 4 листопада під час засідання депутати мають:

опрацювати низку питань ратифікації,

призначити позачергові вибори Добропільського міського голови Донецької області,

змінити та встановити межі Вугледара Донецької області,

перейменувати селище Ленінка Вінницької області та село Поминик Черкаської області.

До розгляду в другому читанні представлені:

зміни до держбюджету на 2021 рік (щодо збільшення видатків на закупівлі, проектування та встановлення кисневих станцій),

зміни до адміністративного та кримінального законодавства (щодо запровадження діяльності Бюро економічної безпеки України),

проект закону про критичну інфраструктуру.

У першому читанні йтиметься про зміни до: