Россия заблокировала транзит угля из Казахстана в Украину – Герус

Очередной недружественный шаг со стороны страны-агрессора. Российская Федерация заблокировала транзит угля из Казахстана в Украину.

Об этом сообщил в соцсети глава парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, народный депутат от Слуги народа Андрей Герус.

По его словам, все соответствующие поставки угля из Казахстана в ноябре заблокированы.

– Техническая блокировка происходит на уровне РЖД, которая не подтверждает проезд вагонов с таким углем через Российскую Федерацию, – объяснил нардеп.

Ранее Андрей Герус сообщал, что Российская Федерация с 1 ноября прекращает поставки в Украину так называемого энергетического угля.

Речь идет только об угле марки А (антрацит) и П (постный), используемых на украинских ТЭС, а не коксующем угле.

В последний раз Россия приостанавливала поставки энергетического угля в ноябре 2014 года из-за конфликта на Донбассе.