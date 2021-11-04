Росія заблокувала транзит вугілля із Казахстану в Україну – Герус

Черговий недружній крок з боку країни-агресора. Російська Федерація заблокувала транзит вугілля із Казахстану до України.

Про це повідомив у соцмережі голова парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, народний депутат від Слуги народу Андрій Герус.

За його словами, всі відповідні поставки вугілля з Казахстану у листопаді заблоковані.

– Технічно блокування відбувається на рівні РЖД, яка не підтверджує проїзд вагонів із таким вугіллям через Російську Федерацію, – пояснив нардеп.

Раніше Андрій Герус повідомляв, що Російська Федерація з 1 листопада припиняє постачання в Україну так званого енергетичного вугілля.

Йдеться лише про вугілля марки А (антрацит) та П (пісне), яке використовується на українських ТЕС, а не коксівне вугілля.

Востаннє Росія призупиняла поставки енергетичного вугілля у листопалі 2014 року через конфлікт на Донбасі.