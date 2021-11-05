Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал, что к отставке со своей должности привело то, что он был “слишком сильным и независимым министром” и не хотел “участвовать в определенных вещах”.

Об этом он заявил в первом после отставки интервью в эфире одного из телеканалов.

— Зеленский пригласил меня как компетентного человека, который может делать это сложное дело. Я проработал два с лишним года до тех пор, пока не увидел, что, наверное, моя компетентность не может реализовать себя дальше. Это привело к отставке. Я не хочу участвовать в некоторых вещах, с которыми не согласен. Я – не простой человек в общении, если речь идет о компетентных профессиональных вещах. Я умею говорить нет, а это не всем нравится. Я говорю: Так нельзя, а это не всем нравится, – сказал Аваков.

Он сказал, что в стране нет баланса власти, который сосредоточен в Офисе президента. О работе с Зеленским он сказал следующее:

— Когда я начинал работать с Зеленским, он спросил меня: Как вы хотите работать? Я сказал – только так, чтобы у нас были комфортные отношения, чтобы я мог видеть, реализовывать стратегии, готовить что-то фундаментальное, что даст эффект может лет через пять. Но я увидел, что все это выветривается в интриги.

Аваков считает, что все решения СНБО – это решение президента Украины и добавил, что структура на хайпе стала местом штамповки санкций.

— СНБО не может быть органом исполнительной власти и, тем более, не может быть судебным органом, который назначает виновным. Когда СНБО у нас превратилсяна хайпе в место для штамповки санкций – это было недопустимо… По сути, решение СНБО – это решение президента Украины.

Сам себя Аваков назвал хорошим продюсером, отвечая на вопрос о своем вероятном политическом будущем.

– Я хороший продюсер, организатор. Но я думаю, что продюсер – не та роль, которая мне прописана. У нас много продюсеров, которые находятся у власти, а потом уволятся. Они будут заниматься продюсингом, а мы – политическим управлением страны.

Арсен Аваков подал в отставку с должности министра внутренних дел Украины 15 июля. Его решение поддержал парламент. После него ведомство возглавил Денис Монастырский.