Колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков розповів, що до відставки зі своєї посади призвело те, що він був “занадто сильним та незалежним міністром” та не хотів “брати участь у певних речах”.

Про це він заявив в першому після відставки інтерв’ю в ефірі одного з телеканалів.

— Зеленський мене запросив як компетентну людину, яка може робити цю складну справу. Я пропрацював два з гаком роки доти, доки не побачив, що, напевно, моя компетентність не може реалізувати себе далі. Це спричинило відставку. Я не хочу брати участь у деяких речах, з якими не згоден. Я – не проста людина у спілкуванні, якщо йдеться про компетентні професійні речі. Я вмію говорити ні, а це не всім подобається. Я говорю: Так не можна, а це не всім подобається, – сказав Аваков.

Він сказав, що у країні немає балансу влади, яка зосереджена в Офісі президента. Про роботу із Зеленським він сказав таке:

— Коли я починав працювати із Зеленським, він мене запитав: Як ви хочете працювати? Я сказав – тільки так, щоб у нас були комфортні стосунки, щоб я міг бачити, реалізовувати стратегії, готувати щось фундаментальне, що дасть ефект може років за п’ять. Але я побачив, що це все вивітрюється в інтриги.

Аваков вважає, що всі рішення РНБО – це рішення президента України і додав, що структура на хайпі стала місцем штампування санкцій.

— РНБО не може бути органом виконавчої влади і, тим більше, не може бути судовим органом, який призначає винним. Коли РНБО у нас перетворилася на хайпі на місце для штампування санкцій – це було неприпустимо… По суті, рішення РНБО – це рішення президента України.

Самого себе Аваков назвав хорошим продюсером, відповідаючи на запитання про своє ймовірне політичне майбутнє.

— Я хороший продюсер, організатор. Але я думаю, що продюсер – не та роль, яка мені прописана. У нас багато продюсерів, які перебувають при владі, а потім звільняться. Вони займатимуться продюсингом, а ми – політичним управлінням країни.

Арсен Аваков подав у відставку з посади міністра внутрішніх справ України 15 липня. Його рішення підтримав парламент. Після нього відомство очолив Денис Монастирський.