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Факти / Україна / Політика
Марія Степанюк |

Продюсер – не та роль, яка мені прописана: Аваков про відставку та політичне майбутнє

арсен аваков

Колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков розповів, що до відставки зі своєї посади призвело те, що він був “занадто сильним та незалежним міністром” та не хотів “брати участь у певних речах”.

Про це він заявив в першому після відставки інтерв’ю в ефірі одного з телеканалів.

— Зеленський мене запросив як компетентну людину, яка може робити цю складну справу. Я пропрацював два з гаком роки доти, доки не побачив, що, напевно, моя компетентність не може реалізувати себе далі. Це спричинило відставку.

Я не хочу брати участь у деяких речах, з якими не згоден. Я – не проста людина у спілкуванні, якщо йдеться про компетентні професійні речі. Я вмію говорити ні, а це не всім подобається. Я говорю: Так не можна, а це не всім подобається, – сказав Аваков.

Він сказав, що у країні немає балансу влади, яка зосереджена в Офісі президента. Про роботу із Зеленським він сказав таке:

— Коли я починав працювати із Зеленським, він мене запитав: Як ви хочете працювати? Я сказав – тільки так, щоб у нас були комфортні стосунки, щоб я міг бачити, реалізовувати стратегії, готувати щось фундаментальне, що дасть ефект може років за п’ять. Але я побачив, що це все вивітрюється в інтриги.

Аваков вважає, що всі рішення РНБО – це рішення президента України і додав, що структура на хайпі стала місцем штампування санкцій.

— РНБО не може бути органом виконавчої влади і, тим більше, не може бути судовим органом, який призначає винним. Коли РНБО у нас перетворилася на хайпі на місце для штампування санкцій – це було неприпустимо… По суті, рішення РНБО – це рішення президента України.

Самого себе Аваков назвав хорошим продюсером, відповідаючи на запитання про своє ймовірне політичне майбутнє.

— Я хороший продюсер, організатор. Але я думаю, що продюсер – не та роль, яка мені прописана. У нас багато продюсерів, які перебувають при владі, а потім звільняться. Вони займатимуться продюсингом, а ми – політичним управлінням країни.

Арсен Аваков подав у відставку з посади міністра внутрішніх справ України 15 липня. Його рішення підтримав парламент. Після нього відомство очолив Денис Монастирський.

Джерело: Україна 24

Фото: УНІАН

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