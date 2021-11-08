Гарантирует независимость работы органа: Зеленский подписал закон о НАБУ

Президент Владимир Зеленский подписал закон о приведении статуса Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с требованиями Конституции.

Документ устраняет разногласия между документами, и определяет, что НАБУ является центральным органом исполнительной власти со специальным статусом. Это обеспечивает гарантию независимости его работы.

Согласно закону, назначать на должность директора Национального антикоррупционного бюро и увольнять его при наличии установленных оснований будет Кабинет министров.

Документ предусматривает, что в состав комиссии по проведению конкурса на должность директора НАБУ должны входить шесть человек. Троих из них определяет правительство, а еще троих – правительство на основании предложений международных и иностранных организаций.

19 октября Верховная Рада приняла во втором чтении закон №5459-1 о Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ). Он определяет статус НАБУ как центрального органа исполнительной власти с особым статусом. Поэтому принятый документ не позволяет Кабмину вмешиваться в деятельность бюро.

Принятый документ предусматривает, что нынешний директор НАБУ Артем Сытник будет выполнять свои полномочия до назначения нового руководителя органа по установленной новой процедуре.