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Факти / Україна / Політика

Гарантує незалежність роботи органу: Зеленський підписав закон про НАБУ

Вікторія Гірко Редакторка стрічки, кореспондентка
Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський підписав закон про приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність до вимог Конституції.

Документ усуває суперечності між документами, і визначає, що НАБУ є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом. Це забезпечує гарантії незалежності його роботи.

Відповідно до закону, призначати на посаду директора Національного антикорупційного бюро та звільняти його за наявності встановлених підстав буде Кабінет міністрів.

Документ передбачає, що до складу комісії з проведення конкурсу на посаду директора НАБУ повинні входити шестеро людей. Трьох із них визначає уряд, а ще трьох – уряд на підставі пропозицій міжнародних та іноземних організацій.

19 жовтня Верховна Рада ухвалила у другому читанні закон №5459-1 про Національне антикорупційне бюро (НАБУ). Він визначає статус НАБУ як центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом. Тому ухвалений документ не дає можливості Кабміну втручатися у діяльність бюро.

Ухвалений документ передбачає, що нинішній директор НАБУ Артем Ситник виконуватиме свої повноваження до призначення нового очільника органу за встановленою новою процедурою.

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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