Верховная Рада приняла во втором чтении закон №5459-1 о Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ). За соответствующее решение проголосовали 304 народных депутата.

Принятый документ предусматривает, что действующий директор НАБУ Артем Сытник будет выполнять свои обязаности до назначения нового главы органа по установленной новой процедуре.

Кроме того, законопроект определяет статус НАБУ как центрального органа исполнительной власти со специальным статусом. Поэтому принятый документ не дает возможности Кабмину вмешиваться в деятельность бюро.

Согласно закону Кабинет министров Украины должен назначать, а также в определенных законом случаях увольнять директора НАБУ по результатам конкурса, который будет проводить комиссия из шести человек.

Трое из них определяются правительством, а еще трое — Кабмином, но на основании предложений международных экспертов.

Правовая коллизия с назначением Сытника

В прошлом году Конституционный суд признал незаконным назначение Артема Сытника главой Национального антикоррупционного бюро Украины.

В суде свое решение объяснили тем, что когда пятый президент Украины Петр Порошенко подписывал указ о назначении Сытника руководителем органа, который по своим полномочиям функционально принадлежит к органу исполнительной власти, то якобы нарушил функциональное разделение власти и ряд положений Конституции Украины.

Поэтому, назначив директора НАБУ, он вышел за пределы своих конституционных полномочий и нарушил процедуру запрета узурпации государственной власти.