Дело Евромайдана: руководителям силовых служб времен Януковича изменили подозрения

Офису генпрокурора и следователи ДБР сообщили об изменении подозрений и новых подозрениях девяти членам организованной преступной группы бывшего президента Украины Виктора Януковича, которые помогали ему остаться у власти, подавляя протесты на Майдане силой.

Об этом сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова на странице Facebook.

Среди подозреваемых — бывшие министр внутренних дел, руководитель ГУМВД Украины в г. Киеве, их заместители, командир столичного полка милиции особого назначения Беркут, командующий внутренними войсками МВД Украины, министр обороны Украины, глава Службы безопасности Украины и его заместитель.

Ранее их уже привлекали к ответственности по 468 эпизодам событий на Майдане. В настоящее время расследована причастность этих лиц уже к 1 019 эпизодам.

Дела подозреваемых касаются: превышения правоохранителями власти и служебных полномочий, умышленных убийств и завершенных покушений на убийства, причинения умышленных тяжких телесных повреждений, а также террористического акта.

Их целью было незаконное препятствование акциям протеста в центре Киева, а результатом – массовые жертвы среди митингующих, в частности, противоправное причинение смерти 67 человек. Всего от таких действий подозреваемых пострадали 887 гражданских лиц и 132 работника правоохранительных органов.

— Эти преступления исследуются по так называемому материнскому делу Майдана, финиш расследования которого — наша ключевая цель на этот год, — подытожила Венедиктова.

Она добавила, что прокуроры и следователи активно двигаются к этой долгожданной и большой цели – установления всех причастных к самым трагическим событиям Революции Достоинства.

5 ноября Государственное бюро расследований сообщило о новом подозрении Виктору Януковичу как руководителю организованной преступной группы. В состав группировки входили бывшие чиновники МВД, СБУ и ВСУ.

Источник: Ирина Венедиктова