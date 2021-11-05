Государственное бюро расследований сообщило о новом подозрении четвертому президенту Украины Виктору Януковичу как руководителю организованной преступной группы.

В состав группировки входили бывшие чиновники Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины и Вооруженных Сил Украины.

Их подозревают в совершении тяжких и особо тяжких уголовных преступлений во время массовых протестов в Киеве. Речь идет о завершающем этапе Революции достоинства (18-21 февраля 2014).

По данным ГБР, в указанный период из-за действий преступной группы Януковича погибли 76 человек, а более 800 получили травмы разной степени тяжести.

В частности, группировке Януковича инкриминируют:

совершение террористического акта для устрашения общественности, что привело к тяжелым последствиям и гибели людей;

умышленные убийства протестующих, покушения на их жизнь и нанесение телесных повреждений;

превышение власти и служебных полномочий;

противоправное препятствование организации и проведению собраний, митингов, уличных походов и демонстраций.

Сообщения о подозрении экс-президенту направили по адресам известных мест жительства. В настоящее время рассматривается вопрос об избрании меры пресечения — содержания под стражей.

Также сотрудники ГБР собирают необходимые доказательства для сообщения о подозрении другим участников преступной группы.

В начале октября Высший антикоррупционный заочно арестовал Януковича по делу о Межигорье. Ему предъявили обвинения по двум статьям УКУ – ч. 5 ст. 191 (Присвоение или растрата имущества путем злоупотребления служебным положением) и ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).

За это грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.