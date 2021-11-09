Справа Євромайдану: керівникам силових служб часів Януковича змінили підозри

Офісу генпрокурора та слідчі ДБР повідомили про зміну підозр та нові підозри дев’ятьом членам організованої злочинної групи колишнього президента України Віктора Януковича, які допомагали йому залишитись при владі, придушуючи протести на Майдані силою.

Про це повідомила генпрокурор України Ірина Венедіктова на сторінці у Facebook.

Серед підозрюваних – колишні міністр внутрішніх справ, керівник ГУМВС України в м. Києві, їхні заступники, командир столичного полку міліції особливого призначення Беркут, командувач внутрішніх військ МВС України, міністр оборони України, голова Служби безпеки України та його заступник.

Раніше їх уже притягували до відповідальності за 468 епізодами подій на Майдані. Наразі розслідувано причетність цих осіб вже до 1 019 епізодів.

Справи підозрюваних стосуються: перевищення правоохоронцями влади та службових повноважень, умисних вбивств та закінчених замахів на вбивства, заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень, а також терористичного акту.

Їхньою метою було незаконне перешкоджання акціям протесту у центрі Києва, а результатом – масові жертви серед мітингувальників, зокрема, протиправне заподіяння смерті 67 особам. Всього від таких дій підозрюваних постраждали 887 цивільних осіб та 132 працівники правоохоронних органів.

— Ці злочини досліджуються у так званій материнській справі Майдану, фініш розслідування якої — наша ключова мета на цей рік, — підсумувала Венедіктова.

Вона додала, що прокурори та слідчі активно рухаються до цієї довгоочікуваної і великої цілі – встановлення всіх причетних до найтрагічніших подій Революції Гідності.

5 листопада Державне бюро розслідувань повідомило про нову підозру Віктору Януковичу як очільнику організованої злочинної групи. До складу угруповання входили колишні високопосадовці МВС, СБУ та ЗСУ.

Джерело: Ірина Венедіктова