Антиолигархический закон был “конечной точкой” в отставке с поста спикера Дмитрия Разумкова. Такое мнение высказал он сам в новой рубрике Утро вместе с Александрой Кучеренко. Разумков ответил также на вопрос о том, чем он не угодил Зеленскому.

– Это вопрос не ко мне, но конкуренция – это хорошо. Неправильно, когда глава Верховной Рады должен угождать президенту или кому-то другому, — сказал он.

Также он рассказал, что на следующий день после голосования за его отставку к нему подходили 50 коллег из Слуга народа и извинялись.

В то же время он добавил, что не сожалеет, что в 2019-м агитировал за действующего президента Украины.

По мнению Разумкова, Украине мешают стать успешной политики, которые перед приходом к власти обещают одно, а делают после совсем другое.

— Коррупция – одна из ключевых проблем. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят, – резюмировал политик.

7 октября 284 парламентария проголосовали за отставку Дмитрия Разумкова с поста главы Верховной Рады. Наибольшее количество голосов дала фракция Слуга народа – 215.

5 ноября стало известно, что Дмитрий Разумков создает межфракционное объединение Разумная политика. В него будут входить 25 народных депутатов, которые не голосовали за его отставку.