Антиолігархічний закон був “кінцевою точкою” у відставці з поста спікера Дмитра Разумкова. Таку думку висловив він сам у новій рубриці Ранок разом із Олександрою Кучеренко. Разумков відповів також на питання щодо того, чим він не вгодив Зеленському.

— Це питання не до мене, але конкуренція — це добре. Неправильно, коли голова Верховної Ради має догоджати президенту або комусь іншому, – сказав він.

Також він розповів, що наступного дня після голосування за його відставку до нього підходили 50 колег зі Слуги народу і вибачались.

Водночас він додав, що не жалкує, що у 2019-му агітував за чинного президента України.

На думку Разумкова, Україні заважають стати успішною політики, які перед приходом до влади обіцяють одне, а роблять після інше.

— Корупція – одна із ключових проблем. Чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять, – резюмував політик.

7 жовтня 284 парламентарі проголосували за відставку Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради. Найбільше голосів дала фракція Слуга народу – 215.

5 листопада стало відомо, що Дмитро Разумков створює міжфракційне об’єднання Розумна політика. До нього входитимуть 25 народних депутатів, які не голосували за його відставку.