Бывший глава Верховной Рады Дмитрий Разумков абсолютно нормально чувствует себя в статусе депутата Верховной Рады.

О первом рабочем дне в новом статусе экс-спикер, который, к тому же, сегодня, 8 октября, празднует день рождения, рассказал в перерыве программы Свобода слова Савика Шустера.

– Комфортно чувствую себя, как и раньше. Место изменилось, кабинета пока нет. Карточка для голосования есть, просто ее сегодня еще не забрал. Все остальное, как и было, – сказал Дмитрий Разумков.

На коллег, которые голосовали за его отставку, не обижается, и, утверждает экс-спикер, дело не в обидах.

– Дело в справедливости, честности, порядочности. К сожалению, не у всех она есть. Сегодня ко мне подошло около 50 коллег, которые вчера проголосовали зеленой кнопкой, и сказали: Извини, мы так сделали, потому что нас вызывали, нас убеждали, назовем это так, что мы должны проголосовать, – пересказывает слова коллег Разумков.

На уточняющий вопрос, кто именно приглашал, отвечает так:

– Руководство фракции в частности. Приглашали и в Офис президента. Это не секрет.

Кроме того, Дмитрий Разумков отмечает, что многие из коллег не проголосовали за отставку.

– Из Слуги народа проголосовало 215 человек. Если бы не было других политических сил, то тезис коллег о том, голосование за отставку было внутренним решением, не соответствует действительности. Получили такой результат только благодаря лишь двум большим группам и партии Батькивщина, – сказал Разумков.

Присоединятся ли в дальнейшем к экс-спикеру люди, которые не голосовали за его отставку, Разумков ответил обобщенно. Говорит, что они точно присоединятся к людям, которые их выбрали, и к тем принципам, с которыми шли на выборы.

Отношения с президентом Украины расценивает только с точки зрения институций.

– Каждая из институций выполняет свою функцию. Не может одна институция забирать полномочия у другой. Это неправильно, это так не работает. Мы с вами живем в парламентско-президентской республике, точно не спикерской. Вопрос не в том, я спикер или кто-то другой. Вопрос в том, будет ли этот человек защищать парламентаризм, или он отдаст парламент и создаст из него институт, который будет обслуживать другие. Так не может быть. Мы государство, которое живет по принципам демократии. Эти принципы очень важны и мы должны их сохранить, – убежден Дмитрий Разумков.

О своем политическом пути говорит лаконично, что он точно будет и украинцы это вскоре увидят.

– Мои амбиции – реализовать все то, что мы обещали, но, к сожалению, не выполнили до сих пор, – сказал экс-спикер.

7 октября 284 парламентария таки проголосовали за отставку Дмитрия Разумкова с поста главы Верховной Рады.

Наибольшее количество голосов дала фракция Слуга народа – 215. Также проголосовали 20 народных депутатов от фракции Батькивщина, 19 – от партии За будущее, 18 – от группы Доверие, 6 – от фракции Голос и 6 внефракционных.