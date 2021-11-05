Разумков создает в Раде межфракционное объединение Разумная политика

В Верховной Раде появится новое межфракционное объединение Разумная политика, создаваемое экс-спикером парламента Дмитрием Разумковым.

В него будут входить 25 народных депутатов, которые не голосовали за его отставку, подтвердил сам Разумков в эфире одного из телеканалов.

– Я уверен, что это не предел, и люди будут присоединяться. Люди будут понимать, куда нужно двигаться и выполнять, наконец, те обещания и придерживаться тех принципов, с которыми мы все шли, – подчеркнул он.

Разумков также назвал имена нескольких народных депутатов, которые присоединятся к Разумной политике. Это народные депутаты от Слуги народа: Олег Воронько, Артем Дмитрук, Василий Мокан, Нелли Яковлева, Оксана Дмитриева, Роман Соха и Михаил Крячко, нардеп от Батькивщины Андрей Николаенко и внефракционный депутат Людмила Буймистер.

7 октября Верховная Рада проголосовала за отставку Дмитрия Разумкова с должности спикера.

Больше всего голосов за дала фракция Слуга народу – 215, объяснив это тем, что он якобы отступил от общих принципов партии, поэтому больше не является членом команды и не может представлять ее на такой высокой должности.

8 октября новым спикером парламента избран Руслан Стефанчук.