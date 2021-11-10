Органы охраны государственной границы Украины усилят личным составом, техникой, беспилотниками, а также служебными собаками из-за ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе.

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин.

По его словам, в настоящее время Украина принимает меры по инженерному обустройству участка государственной границы Украины с Беларусью.

– Ситуация на границе полностью контролируется. Соседи должны осознавать, что украинские границы подготовлены к подобным провокациям. Уже просчитаны вероятные направления, которыми могут добраться до Украины мигранты, – заверил Евгений Енин.

Миграционный кризис на польско-белорусской границе обострился 8 ноября.

В этот день несколько сотен мигрантов преимущественно с Ближнего Востока в сопровождении белорусских силовиков двинулись к границе с Польшей и пытались прорвать его силой.

Войска территориальной обороны Польши стянули к границе более 12 тыс. солдат.

По данным польских СМИ, к вечеру 9 ноября по меньшей мере несколько десятков иностранцев силой прорвали заборы в окрестностях Кринек и Беловежи. Часть людей успели вернуться к линии границы. Остальных ищут.

Всего в течение последних суток зафиксировано 599 попыток незаконного пересечения границы. Правоохранители задержали девять человек. Все они – преимущественно граждане Ливана.

Вблизи пограничного перехода в Кузьнице сейчас находится около 4 тыс. мигрантов.

Этот пограничный переход перекрыли 9 ноября в 07.00 на неопределенный срок.

Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский убежден, что обострением кризиса на польско-белорусской границе Россия получила инструмент шантажа и влияния на Европу, который применяется не руками Кремля.

Глава ведомства не сомневается в том, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко согласовывает свои действия с Владимиром Путиным, который имеет свои цели в этой игре.

9 ноября в Минобороны США заявили, что не получали запросов с просьбой о военной поддержке из-за ситуации с мигрантами на границе с Польшей.

Кроме того, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что ведомство разделяет позицию Госдепартамента и осуждает то, что режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко эксплуатирует уязвимых людей для достижения политической цели.

Источник: РБК-Украина

Фото: Евгений Енин