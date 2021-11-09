9 ноября в 07.00 Польша перекрыла грузовое и пассажирское движение в обоих направлениях на пограничном переходе в Кузьнице.

Вынужденные меры применили из-за ситуации, сложившейся на польско-белорусской границе, отмечают в польском пограничном ведомстве.

Путешественникам следует идти к пограничным переходам в Тересполе (для пассажирского перехода), Кукуриках/Корощине (для грузового перехода) или в Бобровниках (для пассажирского и товарного пересечения).

О возобновлении движения обещают известить отдельным сообщением.

Ситуация на польско-белорусской границе осложнилась 8 ноября. Несколько сотен мигрантов, очевидно, что с Ближнего Востока, в сопровождении белорусских силовиков двинулись к границе с Польшей и пытались его прорвать, бросая камни и ветки.

Очевидцы даже сообщали о выстрелах со стороны Беларуси, тогда как Госпогранкомитет последней заявлял о стрельбе с польской стороны.

В сети появилось видео, как нелегалы подносили к глазам мальчика подожженную сигарету, чтобы у него появились слезы перед тем, как дать комментарий пропагандистам.

Из-за напряженной ситуации войска территориальной обороны Польши перевели в повышенную готовность и стянули к границе более 12 тыс. солдат.

Заместитель главы МИД Польши Петр Вавжик заявил, что таким образом самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко добивается эскалации.

Пограничный комитет Беларуси сообщил, что иностранцы хотят попасть в ЕС, чтобы получить там защиту, а Республику Беларусь не рассматривают как место пребывания.

Представитель Еврокомиссии Адальберт Янц заявил, что ЕС внимательно следит за ситуацией и готов помочь Польше. Также он добавил, что в Евросоюзе готовят новые санкции против Лукашенко.

В штаб-квартире НАТО подчеркнули, что использование Лукашенко мигрантов как гибридной атаки недопустимо.

Источник: Krajova Administracja Skarbowa

Фото: Марко Микхельсон