Минобороны США не получало запросов с просьбой о военной поддержке из-за ситуации с мигрантами на границе с Польшей.
Об этом во время брифинга сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
– Мы должны сосредоточиться на преданности нашим союзникам и партнерам. Мы не хотим обострений любых ситуаций на европейском континенте, – сказал представитель Минобороны.
Вместе с тем, Джон Кирби отмечает, что Пентагон разделяет позицию Госдепартамента и осуждает то, что режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко эксплуатирует уязвимых людей для достижения политической цели.
– Мы осуждаем бездушное и бесчеловечное содействие режима нелегальным миграционным потокам и разделяем призыв наших коллег из Государственного департамента немедленно прекратить эти неприемлемые действия, – отмечает спикер.
Minister @mblaszczak w #Sejm: Sytuacja na granicy szybko się nie uspokoi, będzie raczej eskalować. Żołnierze i funkcjonariusze, którzy tam są mają tego świadomość. Oni potrzebują naszego wsparcia. Z tego miejsca chciałbym im wszystkim serdecznie podziękować. pic.twitter.com/UMW7XjDM3y
— Ministerstwo Obrony Narodowej ???????? (@MON_GOV_PL) November 9, 2021
Ситуация на польско-белорусской границе осложнилась 8 ноября. Несколько сотен мигрантов, очевидно, с Ближнего Востока, в сопровождении белорусских силовиков двинулись к границе с Польшей и пытались ее прорвать, бросая камни и ветки.
Очевидцы даже сообщали о выстрелах со стороны Беларуси, тогда как Госпогранкомитет последней заявлял о стрельбе с польской стороны.
Из-за напряженной ситуации Войска территориальной обороны Польши перевели в повышенную готовность и стянули к границе более 12 тыс. солдат.
Заместитель главы МИД Польши Петр Вавжик заявил, что таким образом самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко добивается эскалации.
Пограничный комитет Беларуси сообщил, что иностранцы хотят попасть в ЕС, чтобы получить там защиту, а Республику Беларусь не рассматривают как место пребывания.
Источник: U.S Department of Defense
Фото: Марко Микхельсон