Минобороны США не получало запросов с просьбой о военной поддержке из-за ситуации с мигрантами на границе с Польшей.

Об этом во время брифинга сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

– Мы должны сосредоточиться на преданности нашим союзникам и партнерам. Мы не хотим обострений любых ситуаций на европейском континенте, – сказал представитель Минобороны.

Вместе с тем, Джон Кирби отмечает, что Пентагон разделяет позицию Госдепартамента и осуждает то, что режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко эксплуатирует уязвимых людей для достижения политической цели.

– Мы осуждаем бездушное и бесчеловечное содействие режима нелегальным миграционным потокам и разделяем призыв наших коллег из Государственного департамента немедленно прекратить эти неприемлемые действия, – отмечает спикер.

Minister @mblaszczak w #Sejm: Sytuacja na granicy szybko się nie uspokoi, będzie raczej eskalować. Żołnierze i funkcjonariusze, którzy tam są mają tego świadomość. Oni potrzebują naszego wsparcia. Z tego miejsca chciałbym im wszystkim serdecznie podziękować. pic.twitter.com/UMW7XjDM3y — Ministerstwo Obrony Narodowej ???????? (@MON_GOV_PL) November 9, 2021

Ситуация на польско-белорусской границе осложнилась 8 ноября. Несколько сотен мигрантов, очевидно, с Ближнего Востока, в сопровождении белорусских силовиков двинулись к границе с Польшей и пытались ее прорвать, бросая камни и ветки.

Очевидцы даже сообщали о выстрелах со стороны Беларуси, тогда как Госпогранкомитет последней заявлял о стрельбе с польской стороны.

Из-за напряженной ситуации Войска территориальной обороны Польши перевели в повышенную готовность и стянули к границе более 12 тыс. солдат.

Заместитель главы МИД Польши Петр Вавжик заявил, что таким образом самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко добивается эскалации.

Пограничный комитет Беларуси сообщил, что иностранцы хотят попасть в ЕС, чтобы получить там защиту, а Республику Беларусь не рассматривают как место пребывания.

Источник: U.S Department of Defense

Фото: Марко Микхельсон