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Запросов о военной поддержке не поступало – Пентагон о ситуации на границе с Польшей

Татьяна Забожко редактор ленты
Запросов о военной поддержке не поступало – Пентагон о ситуации на границе с Польшей

Минобороны США не получало запросов с просьбой о военной поддержке из-за ситуации с мигрантами на границе с Польшей.

Об этом во время брифинга сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

– Мы должны сосредоточиться на преданности нашим союзникам и партнерам. Мы не хотим обострений любых ситуаций на европейском континенте, – сказал представитель Минобороны.

Вместе с тем, Джон Кирби отмечает, что Пентагон разделяет позицию Госдепартамента и осуждает то, что режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко эксплуатирует уязвимых людей для достижения политической цели.

– Мы осуждаем бездушное и бесчеловечное содействие режима нелегальным миграционным потокам и разделяем призыв наших коллег из Государственного департамента немедленно прекратить эти неприемлемые действия, – отмечает спикер.

Ситуация на польско-белорусской границе осложнилась 8 ноября. Несколько сотен мигрантов, очевидно, с Ближнего Востока, в сопровождении белорусских силовиков двинулись к границе с Польшей и пытались ее прорвать, бросая камни и ветки.

Очевидцы даже сообщали о выстрелах со стороны Беларуси, тогда как Госпогранкомитет последней заявлял о стрельбе с польской стороны.

Из-за напряженной ситуации Войска территориальной обороны Польши перевели в повышенную готовность и стянули к границе более 12 тыс. солдат.

Заместитель главы МИД Польши Петр Вавжик заявил, что таким образом самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко добивается эскалации.

Пограничный комитет Беларуси сообщил, что иностранцы хотят попасть в ЕС, чтобы получить там защиту, а Республику Беларусь не рассматривают как место пребывания.

Источник: U.S Department of Defense

Фото: Марко Микхельсон

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