Органи охорони державного кордону України посилять особовим складом, технікою, безпілотниками, а також службовими псами через ситуацію з мігрантами на польсько-білоруському кордоні.

Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін.

За його словами, нині Україна вживає заходів з інженерного облаштування ділянки державного кордону України з Білоруссю.

– Ситуація на кордоні повністю контролюється. Сусіди мають усвідомлювати, що українські кордони підготовлені до подібних провокацій. Уже прораховані ймовірні напрямки, якими можуть дістатися до України мігранти, – запевнив Євген Єнін.

Міграційна криза на польському-білоруському кордоні загострилася 8 листопада.

Цього дня кілька сотень мігрантів переважно з Близького Сходу в супроводі білоруських силовиків рушили до кордону з Польщею та намагалися прорвати його силою.

Війська територіальної оборони Польщі стягнули до кордону понад 12 тис. солдатів.

За даними польських ЗМІ, надвечір 9 листопада щонайменше кілька десятків іноземців силою прорвали паркани на околицях Криньок та Біловежі. Частину людей встигли повернутися до лінії кордону. Решту шукають.

Загалом протягом останньої доби зафіксовано 599 спроб незаконного перетину кордону. Правоохоронці затримали дев’ятьох осіб. Усі вони – переважно громадяни Лівану.

Поблизу прикордонного переходу в Кузьниці нині перебуває близько 4 тис. мігрантів.

Цей прикордонний перехід перекрили 9 листопада о 07.00 на невизначений термін.

Міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський переконаний, що загостренням кризи на польсько-білоруському кордоні Росія отримала інструмент шантажу та впливу на Європу, який застосовується не руками Кремля.

Очільник відомства не сумнівається у тому, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко узгоджує свої дії з Володимиром Путіним, який має свої цілі в цій грі.

9 листопада у Мінобороні США заявили, що не отримували запитів із проханням про військову підтримку через ситуацію з мігрантами на кордоні з Польщею.

Крім того, прес-секретар Пентагону Джон Кірбі заявив, що відомство поділяє позицію Держдепартаменту та засуджує те, що режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка експлуатує вразливих людей для досягнення політичної мети.

Джерело: РБК-Україна