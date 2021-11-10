Для Путина конфликт на границе Беларуси – инструмент давления на ЕС – МВД Польши

Россия получила инструмент шантажа и влияния на Европу, который применяется не руками Кремля. Такое мнение высказал министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский на заседании Сейма, посвященном ситуации на польско-белорусской границе.

Он не сомневается, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко согласовывает свои действия с Владимиром Путиным, у которого свои цели в этой игре.

– Без сомнения, это – дестабилизация ситуации в ЕС, а точнее, попытка постоянной дестабилизации в Центрально-Восточной Европе, – считает Каминский.

Относительно самого Лукашенко, его цель – отомстить Польше и Литве за поддержку белорусского народа после фальсификации президентских выборов, а также добиться, чтобы его признали в ЕС легитимно избранным президентом, добавил польский министр.

– Постоянным давлением на ЕС он хочет признания своей власти и отмены санкций, – сказал глава МВД Польши.

Он сообщил, что каждую неделю в Беларусь прибывает 40 самолетов с мигрантами, а это 2 тыс. человек, которые затем направляются к границе с Польшей.

По его данным, сейчас у польской границы находится 2-4 тыс. мигрантов, поэтому он допускает очередные попытки со стороны нелегалов прорваться через польскую границу.

Миграционный кризис на белорусско-польской границе продолжается с августа, он обострился 8 ноября, когда несколько сотен мигрантов с Ближнего Востока в сопровождении белорусских силовиков двинулись к границе с Польшей и пытались ее прорвать.

Из-за напряженной ситуации войска территориальной обороны Польши перевели в повышенную готовность и стянули к границе более 12 тыс. солдат.