С 15 ноября для народных депутатов будут действовать новые правила допуска в парламент. Соответствующее распоряжение подписал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Согласно документу, теперь, чтобы попасть в парламент, необходимо предоставить:

документ о подтверждении вакцинации от коронавируса одной или двумя дозами вакцин;

международный Covid-сертификат о вакцинации одной или двумя дозами;

отрицательный ПЦР-тест на Covid-19, сделанный не более чем за 72 часа до предъявления документа или экспресс-тест на определение антигена коронавируса, который действует 48 часов;

справку о том, что человек переболел Covid-19 (действительна в течение шести месяцев).

Эти требования касаются народных депутатов, работников Аппарата Верховной Рады, помощников-консультантов, членов Кабинета министров, участвующих в заседаниях, представителей СМИ и других посетителей.

Covid-сертификат или тест: для депутатов установили новые правила допуска в Раду / 5 фотографий

Кроме того, распоряжение №412 предусматривает, что представители средств массовой информации могут присутствовать в парламенте при наличии постоянной карты аккредитации, выданной аппаратом, и разовых дополнительных пропусков.

В пресс-центр на третьем этаже будут допускать от телевизионных каналов не более двух съемочных групп (до четырех человек), от информационных агентств – не более двух человек, от других изданий – по одному человеку.

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В кулуары второго этажа будут допускать от телеканалов не более одной съемочной группы (до двух представителей), от информагентств, в частности, фотокорреспондентов — не более двух, от других изданий — по одному представителю.