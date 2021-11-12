З 15 листопада для народних депутатів діятимуть нові правила допуску до парламенту. Відповідне розпорядження підписав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Згідно з документом, тепер, щоб потрапити до парламенту, необхідно надати:

документ про підтвердження вакцинації від коронавірусу однією чи двома дозами вакцин;

міжнародний Covid-сертифікат про вакцинацію однією чи двома дозами;

негативний ПЛР- тест на Covid-19, зроблений не більш як за 72 години до пред’явлення документа або експрес-тест на визначення антигена коронавірусу, який діє 48 годин;

довідку про те, що людина перехворіла на Covid-19 (дійсна протягом шести місяців).

Ці вимоги стосуються народних депутатів, працівників Апарату Верховної Ради, помічників-консультантів, членів Кабінету міністрів, які беруть участь у засіданнях, представників ЗМІ та інших відвідувачів.

Covid-сертифікат або тест: для депутатів встановили нові правила допуску до Ради / 5 фотографий

Крім того, розпорядження №412 передбачає, що представники засобів масової інформації можуть бути присутніми в парламенті за наявності постійної картки акредитації, виданої апаратом, та разових додаткових перепусток.

До прес-центру на третьому поверсі допускатимуть від телевізійних каналів не більше двох знімальних груп (до чотирьох осіб), від інформаційних агентств – не більше двох людей, від інших видань – по одній людині.

Читайте Київ посилює контроль за дотриманням карантинних правил

До кулуарів другого поверху допускатимуть від телеканалів не більше однієї знімальної групи (до двох представників), від інформагентств, зокрема, фотокореспондентів – не більше двох, від інших видань – по одному представнику.