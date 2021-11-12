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Факты / Украина / Политика

Минобороны закупит еще одну партию Bayraktar в 2022 году — Резников

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
Олексій Резніков

Министерство обороны в следующем году планирует закупить для нужд Вооруженных сил Украины еще одну партию беспилотных ударных комплексов Bayraktar.

Об этом сообщил глава Минобороны Алексей Резников. Он отметил, что будут производить комплексы Bayraktar в Турции, но они будут украинскими.

– Наши турецкие партнеры публично объявили, что они берут украинские двигатели для обустройства Bayraktar. Мы еще дополнительно планируем приобрести их в следующем году. Но это будут украинские комплексы. То есть, изготовлены в Турции, но они будут украинские, на вооружении Вооруженных сил Украины, — объяснил министр.

Алексей Резников добавил, что Bayraktar будут применяться, поскольку мы должны защищать нашу независимость. Со своей стороны главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заверил, что Вооруженные силы находятся в постоянной готовности к применению ударного дрона в случае провокативных действий со стороны вооруженных формирований РФ.

Недавно украинские военные впервые применили беспилотный ударный комплекс Bayraktar. Это был ответный удар. Пророссийские боевики били по нашим позициям в районе поселка Гранитное, в результате чего погиб украинский военный.

Ударный беспилотник Bayraktar накрыл одну из вражеских гаубиц фантастическим точечным ударом. Точно в цель выпущена специальная кумулятивная не боевая ракета. Удар был предупредительным.

Источник: Минобороны

Фото: УНИАН

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