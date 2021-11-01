Украинские военные впервые применили беспилотный ударный комплекс Bayraktar.

Это был ответный удар. Пророссийские боевики били по нашим позициям в районе поселка Гранитное. Погиб украинский военный.

Били из гаубиц запрещенного 122 калибра. По одной из них и ударил Bayraktar. Даже не боевой ракетой, а специальной, кумулятивной, как последнее предупреждение. Но паника на оккупированном Донбассе и в Кремле началась недетская. Демонстрация силы Bayraktar поразила.

Россия заявила протест. Близкие к ней Франция и Германия выразили обеспокоенность. И только США невозмутимо поддержали этот шаг, потому что Украина защищает свои территории.

Ударный беспилотник Bayraktar ​​накрыл одну из вражеских гаубиц фантастическим точечным ударом.

Точно в цель выпущена специальная кумулятивная ракета. Она не боевая. Удар предупредительный.

Откровенная паника из-за первого применения Украиной Bayraktar началась в Кремле. Россия давно расстроена из-за турецких Bayraktar в Украине. Кремль не на шутку испугала эта птичка в Нагорном Карабахе.

Именно Bayraktar уничтожили множество армянских танков, систем ПВО, крупнокалиберной артиллерии. Что стало одним из ключевых элементов успеха наступательной операции и, наконец, победы Азербайджана.

Украина получила турецкие беспилотники еще в 2019 году, но применила впервые.

Удар Bayraktar на Донбассе стал показательным тестом на международную дружбу. Франция и Германия, страны, имеющие бизнес-интересы в России – выразили обеспокоенность.

В украинском МИД ответили, что Bayraktar ​​стрелял из-за линии разграничения. И только после того, как обращения в ОБСЕ не помогли остановить огонь.

На этом акцентировали в заявлении и США. Позиция Пентагона ярко контрастировала с европейской.

По нашей информации, после исторического выстрела Bayraktar ​​применили еще раз.

Из-за нервного перенапряжения Кремль не нашел лучшего способа досадить Анкаре, как прекратить импорт турецких мандаринов.

А чего ждать Украине? Эксперты сразу заявили, что окружение Путина напряженно ищет выход. И, вероятно, будет перебрасывать на оккупированный Донбасс дополнительное вооружение.

Уже в пятницу стало известно, что Россия передала боевикам ОРДЛО новую “гуманитарку”: беспилотники Орлан и Гранат. А также БТРы и топливо для техники. Это выяснила украинская военная разведка. Усилились и обстрелы.

Сейчас Украина имеет 12 Bayraktar. Если их число будет увеличено и равномерно распределено по линии фронта, это может реально изменить расстановку сил на оккупированном Донбассе. Поэтому первый удар Bayraktar не зря называют историческим.