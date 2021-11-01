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Факты / Украина
Маргарита Верещагіна |

Почему применение Украиной беспилотника Bayraktar на Донбассе так испугало Россию

Почему применение Украиной беспилотника Bayraktar на Донбассе так испугало Россию

Украинские военные впервые применили беспилотный ударный комплекс Bayraktar.

Это был ответный удар. Пророссийские боевики били по нашим позициям в районе поселка Гранитное. Погиб украинский военный.

Били из гаубиц запрещенного 122 калибра. По одной из них и ударил Bayraktar. Даже не боевой ракетой, а специальной, кумулятивной, как последнее предупреждение. Но паника на оккупированном Донбассе и в Кремле началась недетская. Демонстрация силы Bayraktar поразила.

Россия заявила протест. Близкие к ней Франция и Германия выразили обеспокоенность. И только США невозмутимо поддержали этот шаг, потому что Украина защищает свои территории.

Ударный беспилотник Bayraktar ​​накрыл одну из вражеских гаубиц фантастическим точечным ударом.

Точно в цель выпущена специальная кумулятивная ракета. Она не боевая. Удар предупредительный.

Откровенная паника из-за первого применения Украиной Bayraktar началась в Кремле. Россия давно расстроена из-за турецких Bayraktar в Украине. Кремль не на шутку испугала эта птичка в Нагорном Карабахе.

Именно Bayraktar уничтожили множество армянских танков, систем ПВО, крупнокалиберной артиллерии. Что стало одним из ключевых элементов успеха наступательной операции и, наконец, победы Азербайджана.

Украина получила турецкие беспилотники еще в 2019 году, но применила впервые.

Удар Bayraktar на Донбассе стал показательным тестом на международную дружбу. Франция и Германия, страны, имеющие бизнес-интересы в России – выразили обеспокоенность.

В украинском МИД ответили, что Bayraktar ​​стрелял из-за линии разграничения. И только после того, как обращения в ОБСЕ не помогли остановить огонь.

На этом акцентировали в заявлении и США. Позиция Пентагона ярко контрастировала с европейской.

По нашей информации, после исторического выстрела Bayraktar ​​применили еще раз.

Из-за нервного перенапряжения Кремль не нашел лучшего способа досадить Анкаре, как прекратить импорт турецких мандаринов.

А чего ждать Украине? Эксперты сразу заявили, что окружение Путина напряженно ищет выход. И, вероятно, будет перебрасывать на оккупированный Донбасс дополнительное вооружение.

Уже в пятницу стало известно, что Россия передала боевикам ОРДЛО новую “гуманитарку”: беспилотники Орлан и Гранат. А также БТРы и топливо для техники. Это выяснила украинская военная разведка. Усилились и обстрелы.

Сейчас Украина имеет 12 Bayraktar. Если их число будет увеличено и равномерно распределено по линии фронта, это может реально изменить расстановку сил на оккупированном Донбассе. Поэтому первый удар Bayraktar не зря называют историческим.

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