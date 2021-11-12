Міноборони закупить ще одну партію Bayraktar у 2022 році – Резніков

Міністерство оборони наступного року планує закупити для потреб Збройних сил України ще одну партію безпілотних ударних комплексів Bayraktar.

Про це повідомив очільник Міноборони Олексій Резніков. Він зазначив, що виготовлятимуть комплекси Bayraktar у Туреччині, але вони будуть українськими.

– Наші турецькі партнери публічно оголосили, що вони беруть українські двигуни для облаштування Bayraktar. Ми ще додатково плануємо придбати їх наступного року. Але це будуть українські комплекси. Тобто виготовлені у Туреччині, але вони будуть українські, на озброєнні Збройних сил України, – пояснив міністр.

Олексій Резніков додав, що Bayraktar застосовуватимуться, оскільки ми повинні боронити нашу незалежність. Зі свого боку головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний запевнив, що Збройні сили перебувають у постійній готовності до застосування ударного дрона в разі провокативних дій з боку збройних формувань РФ.

Нещодавно українські військові вперше застосували безпілотний ударний комплекс Bayraktar. Це був удар у відповідь. Проросійські бойовики гатили по наших позиціях у районі селища Гранітне, внаслідок чого загинув український військовий.

Ударний безпілотник Bayraktar накрив одну з ворожих гаубиць фантастичним точковим ударом. Точно в ціль випущена спеціальна кумулятивна не бойова ракета. Удар був попереджувальний.