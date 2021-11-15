Вакцинированные от Covid-19 народные депутаты получили специальные пропуска, облегчающие вход в здание Верховной Рады.

Об этом рассказал во время заседания согласительного совета депутатских фракций спикер парламента Руслан Стефанчук.

Так, с 15 ноября для нардепов, их помощников, журналистов, сотрудников аппарата ВР и других посетителей начали действовать новые правила допуска в здание Рады. Соответствующее распоряжение недавно подписал Стефанчук.

Этот документ ввел единые правила доступа в здание Верховной Рады на период карантина.

Теперь нужно иметь один из документов: сертификат о вакцинации; справку о том, что лицо переболело коронавирусом; ПЦР-тест (действительный в течение 72 часов) или быстрый тест на антиген.

– Для облегчения всех вопросов, связанных с доступом с завтрашнего дня, по всем фракциям и группам были розданы соответствующие пропуски для облегченного входа. Это уже те сертификаты, которые были проверены Аппаратом ВР, и соответствующие народные депутаты получили возможность такого входа, — отметил Стефанчук.

Он уточнил, что для невакцинированных нардепов есть возможность пройти экспресс-тест в здании парламента за свой счет (бюджетных средств на это выделять не будут).

Позже, во время брифинга по итогам заседания, Стефанчук объяснил, что временные спецпропуска для вакцинированных нардепов были введены, чтобы они могли быстрее проходить контроль на входе в Раду.

– Это не какой-то отдельный документ. Это просто для того, чтобы избежать очередей на входе. Была проведена предварительная проверка, у кого есть сертификаты о вакцинации. И для того, чтобы они уже не показывали эти сертификаты – информация по ним есть, им выданы временные удостоверения. Они просто будут проходить по своему депутатскому удостоверению и этому временному. Это для удобства прохождения через рамку Управления государственной охраны, – подчеркнул Стефанчук.

Следует отметить, что не все народные избранники спокойно восприняли нововведение. Некоторые нардепы вступили в конфликт с работниками государственной охраны, о чем проинформировал на заседании согласительного совета первый вице-спикер Александр Корниенко.

– К сожалению, есть примеры, — не буду называть ни фракцию, ни фамилии, — когда народные депутаты ведут себя, похоже, что недостойно и что касается соблюдения карантинных условий, и что касается отношения к работникам Управления государственной охраны… Меньше всего в этой ситуации должны страдать работники УГО, которые просто стоят на посту, — подчеркнул Корниенко.

А глава медицинского комитета ВР Михаил Радуцкий назвал агрессивное поведение нардепов недопустимым.

Как известно, с 8 ноября в Украине начали отстранять от работы чиновников и педагогов, которые отказываются или уклоняются от вакцинации от Covid-19.