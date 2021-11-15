Вакциновані проти Covid-19 народні депутати отримали спеціальні перепустки, які полегшують вхід до будівлі Верховної Ради.

Про це розповів під час засідання погоджувальної ради депутатських фракцій спікер парламенту Руслан Стефанчук.

Так, із 15 листопада для нардепів, їхніх помічників, журналістів, співробітників апарату ВР та інших відвідувачів почали діяти нові правила допуску до будівлі Ради. Відповідне розпорядження нещодавно підписав Стефанчук.

Цей документ запровадив єдині правила доступу до будівлі Верховної Ради на період карантину.

Відтепер потрібно мати один із документів: сертифікат про вакцинацію; довідку про те, що особа перехворіла на коронавірус; ПЛР-тест (дійсний протягом 72 годин) або швидкий тест на антиген.

– Для полегшення всіх питань, пов’язаних із доступом із завтрашнього дня, по всіх фракціях і групах були роздані відповідні перепустки для полегшеного входу. Це вже ті сертифікати, які були перевірені Апаратом ВР, і відповідні народні депутати отримали можливість такого входу, – зазначив Стефанчук.

Він уточнив, що для невакцинованих нардепів є можливість пройти експрес-тест у будівлі парламенту за власний кошт (бюджетних коштів на це виділяти не будуть).

Пізніше, під час брифінгу за підсумками засідання, Стефанчук пояснив, що тимчасові спецперепустки для вакцинованих нардепів були запроваджені, аби вони могли швидше проходити контроль на вході до Ради.

– Це не якийсь окремий документ. Це просто для того, щоб уникнути черг на вході. Була проведена попередня перевірка, в кого є сертифікати про вакцинацію. І для того, щоб вони вже не показували ці сертифікати – інформація по них є, їм видані тимчасові посвідчення. Вони просто будуть проходити за своїм депутатським посвідченням і цим тимчасовим. Це для зручності проходження через рамку Управління державної охорони, – наголосив Стефанчук.

Варто зазначити, що не всі народні обранці спокійно сприйняли нововведення. Дехто з нардепів вступив у конфлікт із працівниками державної охорони, про що поінформував на засіданні погоджувальної ради перший віце-спікер Олександр Корнієнко.

– На жаль, маємо приклади, – не називатиму ні фракцію, ні прізвища, – коли народні депутати поводять себе, схоже, що негідно і щодо дотримання карантинних умов, і щодо ставлення до працівників Управління державної охорони… Менш за все в цій ситуації мають страждати працівники УДО, які просто стоять на посту, – наголосив Корнієнко.

А голова медичного комітету ВР Михайло Радуцький назвав агресивну поведінку нардепів неприпустимою.

Як відомо, з 8 листопада в Україні почали відсторонювати від роботи чиновників та освітян, які відмовляються або ухиляються від щеплення проти Covid-19.