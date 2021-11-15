Верховная Рада может продлить действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО (отдельных районах Донецкой и Луганской областей).

Об этом сообщил в одном из интервью первый вице-спикер ВР Александр Корниенко. Он уточнил, что уже говорил о законе с главой парламентского комитета по вопросам правовой политики Андреем Костиным.

Корниенко анонсировал в ближайшие недели консультации с президентом Владимиром Зеленским и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком по этому поводу.

– Я буквально вчера разговаривал с Костиным, он теперь у нас главный в Трехсторонней контактной группе (по урегулированию ситуации на Донбассе, – Ред.), как первый заместитель (главы ТКГ – Ред.). Так получилось, пока Леонид Макарович (Кравчук – Ред.) еще на лечении. Мы договорились на этой неделе или на следующей провести необходимые совещания, консультации с президентом, с Андреем Ермаком, который занимается мирным процессом, чтобы выйти на решение по этому закону, — рассказал Корниенко.

Он подчеркнул, что закон о порядке местного самоуправления в ОРДЛО является формальным маркером для Москвы, что Украина остается в Минском процессе. Поэтому и возникает необходимость ежегодно продлевать действие закона.

– Закон не действующий, ни одна статья не вступает в силу. Его только ежегодно продлевают, — добавил Корниенко.

Что известно о законе?

Закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей был принят еще в сентябре 2014 года. С того времени Верховная Рада постоянно продлевала действие этого документа. Его еще называют законом об особом статусе Донбасса (речь идет о территориях, неподконтрольных украинским властям, временно оккупированных территориях).

Закон был разработан в рамках Минских договоренностей. Он определяет временный порядок организации местного самоуправления в ОРДЛО. Таким образом на этих территориях хотят создать условия для нормализации жизни, восстановления правопорядка, конституционных прав и свобод граждан, создать условия для возвращения переселенцев. Предусмотрено и проведение местных выборов.

Однако в законе четко прописано, что это будет возможно только после вывода с территории Украины всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников. Местные выборы должны состояться на основании Конституции и законов Украины.

В последний раз Верховная Рада продлила действие этого закона в декабре прошлого года на срок до 31 декабря 2021 года включительно.