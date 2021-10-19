Венецианская комиссия рекомендует изменить закон о переходном периоде для Крыма и Донбасса

Венецианская комиссия рекомендовала Украине изменить законопроект о переходном периоде для Крыма и Донбасса и привлечь к работе над ним жителей временно оккупированных территорий.

Эксперты отметили, что в законопроекте Министерства реинтеграции много общих положений. Венецианская комиссия предостерегла Украину от создания правового вакуума из-за отмены существующих актов, касающихся Крыма и Севастополя.

— Некоторые категории лиц, непосредственно связанные с законопроектом, в основном проживающие в восточных областях Украины и в Автономной Республике Крым, могли иметь весьма ограниченную возможность участвовать в этих консультациях. Крайне важно вовлекать эти категории в последующие обсуждения, касающиеся как реализации законопроекта, так и принятия любых других юридических актов, дополняющих этот законопроект, — говорится в заключении.

Кроме того, по мнению экспертов Венецианской комиссии, необходимо привести в соответствие с международным правом положения об ответственности за уголовные преступления, совершенные в связи с временной оккупацией, а также отразить в проекте особый конституционный статус Крыма и Севастополя.

Особое внимание специалисты советуют обратить на то, чтобы сузить и уточнить положения по люстрации, учитывая, что по международным стандартам она ограничивается важнейшими должностями в государстве.

Венецианская комиссия получила проект закона Об основах государственной политики переходного периода в июле этого года.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сообщил, что этот документ — первый из пакета законодательных инициатив, которые должны обеспечить деоккупацию и безопасную реинтеграцию временно оккупированных территорий Украины и граждан, которые сейчас вынужденно проживают во временной оккупации.

Источник: Венецианская комиссия