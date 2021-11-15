Верховна Рада України може продовжити дію закону про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО (окремих районах Донецької та Луганської областей).

Про це повідомив в одному з інтерв’ю перший віце-спікер ВР Олександр Корнієнко. Він уточнив, що вже розмовляв щодо закону із головою парламентського комітету з питань правової політики Андрієм Костіним.

Корнієнко анонсував у найближчі тижні консультації з президентом Володимиром Зеленським та керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком з приводу цього питання.

– Я буквально вчора розмовляв із Костіним, він тепер у нас головний у Тристоронній контактній групі (з врегулювання ситуації на Донбасі, – Ред.), як перший заступник (голови ТКГ, – Ред.). Так вийшло, доки Леонід Макарович (Кравчук, – Ред.) ще на лікуванні. Ми домовилися цього тижня або наступного провести необхідні наради, консультації з президентом, з Андрієм Єрмаком, який займається мирним процесом, щоб вийти на рішення щодо цього закону, – розповів Корнієнко.

Він наголосив, що закон про порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО є формальним маркером для Москви, що Україна залишається в Мінському процесі. А тому і виникає необхідність щороку продовжувати дію закону.

– Закон не чинний, жодна стаття не набуває чинності. Його лише щороку продовжують, – додав Корнієнко.

Що відомо про закон?

Закон Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей був ухвалений ще у вересні 2014 року. Відтоді Верховна Рада постійно продовжувала дію цього документа. Його ще називають законом про особливий статус Донбасу (йдеться про території, непідконтрольні українській владі, тимчасово окуповані території).

Закон був розроблений у рамках Мінських домовленостей. Він визначає тимчасовий порядок організації місцевого самоврядування в ОРДЛО. Таким чином на цих територіях хочуть створити умови для нормалізації життя, відновлення правопорядку, конституційних прав і свобод громадян, створити умови для повернення переселенців. Передбачено і проведення місцевих виборів.

Однак у законі чітко прописано, що це все буде можливо лише після виведення з території України всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців. Місцеві ж вибори мають відбутися на підставі Конституції та законів України.

Востаннє Верховна Рада продовжила дію цього закону в грудні минулого року на термін до 31 грудня 2021 року включно.