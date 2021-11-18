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Факты / Украина / Политика

В сессионном зале Рады задымилась система для голосования

Мария Степанюк редактор ленты
пожежа в Раді

В сессионном зале Верховной Рады задымился пульт у народного депутата от партии Слуга народа Артема Нагаевского.

Видео с задымлением системы попало в прямую трансляцию с внеочередного заседания Рады.

Из-за задымления системы спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук объявил о 15-минутном перерыве. В результате инцидента дым распространился по всему сессионному залу.

Задымлению предшествовал доклад нардепа от Слуги народа Виктории Кинзбурской, находившейся за трибуной в сессионном зале ВР. После этого депутаты голосовали за поправки.

Задымление пульта народные избранники фиксировали на свои смартфоны, а депутат от СН Егор Чернев начал тушить его огнетушителем.

Спустя 15 минут Рада продолжила свою работу, однако, в сессионном зале стоит запах плавленой резины.

В марте 2021 года аналогичная ситуация произошла с пультом для голосования у народного депутата от фракции Голос. А в мае 2020 года загорелся пульт у народного депутата от Слуги народа Максима Ткаченко.

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