У сесійній залі Верховної Ради задимівся пульт у народного депутата від партії Слуга народу Артема Нагаєвського.

Відео із задимленням системи потрапило у пряму трансляцію з позачергового засідання Ради.

Через задимлення системи спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук оголосив про 15-хвилинну перерву. Внаслідок інциденту дим розповсюдився по всій сесійній залі.

Задимленню передувала доповідь нардепа від Слуги народу Вікторії Кінзбурської, яка перебувала за трибуною у сесійній залі ВР. Після цього депутати голосували за поправки.

Задимлення пульта народні обранці фіксували на свої смартфони, а депутат від СН Єгор Чернєв почав гасити його вогнегасником.

Через 15 хвилин Рада продовжила свою роботу, втім у сесійній залі стоїть запах плавленої гуми.

У березні 2021 року аналогічна ситуація сталася із пультом для голосування у народного депутата від фракції Голос. А в травні 2020 року загорівся пульт у народного депутата від Слуги народу Максима Ткаченка.