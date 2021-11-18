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Факти / Україна / Політика

У сесійній залі Ради задимілася система для голосування

Марія Степанюк редактор стрічки
пожежа в Раді

У сесійній залі Верховної Ради задимівся пульт у народного депутата від партії Слуга народу Артема Нагаєвського.

Відео із задимленням системи потрапило у пряму трансляцію з позачергового засідання Ради.

Через задимлення системи спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук оголосив про 15-хвилинну перерву. Внаслідок інциденту дим розповсюдився по всій сесійній залі.

Задимленню передувала доповідь нардепа від Слуги народу Вікторії Кінзбурської, яка перебувала за трибуною у сесійній залі ВР. Після цього депутати голосували за поправки.

Задимлення пульта народні обранці фіксували на свої смартфони, а депутат від СН Єгор Чернєв почав гасити його вогнегасником.

Через 15 хвилин Рада продовжила свою роботу, втім у сесійній залі стоїть запах плавленої гуми.

У березні 2021 року аналогічна ситуація сталася із пультом для голосування у народного депутата від фракції Голос. А в травні 2020 року загорівся пульт у народного депутата від Слуги народу Максима Ткаченка.

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