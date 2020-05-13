Пожар в Раде: загорелся пульт нардепа Слуги народа Ткаченко

У народного депутата от Слуги народа Максима Ткаченко загорелся пульт во время заседания Верховной Рады.
Спикер парламента Дмитрий Разумков объявил перерыв на 30 минут.
Читайте: Массового закрытия банков не будет. Для чего приняли закон о банках
— Загорелась зеленая кнопка Максима Ткаченко. Уже железо не выдерживает турборежим, — написал депутат Антон Поляков.
Также о пожаре написал в своем Telegram депутат Александр Качура.
— У нардепа от Слуги народа Максима Ткаченко загорелся пульт прямо во время голосования. Пошел дым. В зале толкучка. Объявлен перерыв на 30 минут. А я говорил утром Стефанчуку о запахе горящей проводки, — написал нардеп.
Спустя десять минут перерыва, Разумков продолжил заседание, заявив, что техническая неисправность пульта была исправлена.
Как писали Факты ICTV, летом 2019 года в Раде заявили о внедрении новой системы голосования Рада-4. В ней кнопка должна реагировать на отпечаток пальца народного депутата, а не тепло руки, как сейчас.
Но по состоянию на май 2020 года — Раду-4 так и не ввели.
Источник: Антон Поляков
Видео: Антон Поляков, Александр Качура