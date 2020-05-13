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Факты / Происшествия

Пожар в Раде: загорелся пульт нардепа Слуги народа Ткаченко

У народного депутата от Слуги народа Максима Ткаченко загорелся пульт во время заседания Верховной Рады.

Спикер парламента Дмитрий Разумков объявил перерыв на 30 минут.

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— Загорелась зеленая кнопка Максима Ткаченко. Уже железо не выдерживает турборежим, — написал депутат Антон Поляков.

Также о пожаре написал в своем Telegram депутат Александр Качура.

— У нардепа от Слуги народа Максима Ткаченко загорелся пульт прямо во время голосования. Пошел дым. В зале толкучка. Объявлен перерыв на 30 минут. А я говорил утром Стефанчуку о запахе горящей проводки, — написал нардеп.

Спустя десять минут перерыва, Разумков продолжил заседание, заявив, что техническая неисправность пульта была исправлена.

Как писали Факты ICTV, летом 2019 года в Раде заявили о внедрении новой системы голосования Рада-4. В ней кнопка должна реагировать на отпечаток пальца народного депутата, а не тепло руки, как сейчас.

Но по состоянию на май 2020 года — Раду-4 так и не ввели.

Источник: Антон Поляков

Видео: Антон Поляков, Александр Качура

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