Пленарное заседание Верховной Рады 18 ноября традиционно начнется в 10.00.

На повестке дня у нардепов – ряд законопроектов в первом и втором чтениях, рассмотрение вопросов ратификации, назначение внеочередных выборов и переименование населенных пунктов в отдельных областях.

Начнут работу депутаты с рассмотрения во втором чтении законопроекта о внесении изменений в Закон Украины О Государственной пограничной службе Украины, чтобы усовершенствовать порядок использования и применения мер принуждения, боевой техники и вооружения личным составом Государственной пограничной службы Украины.

Далее народные избранники должны проработать изменения в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины, чтобы сбалансировать бюджетные поступления.

Будут поднимать 18 ноября также вопрос увеличения минимального размера алиментов, взимаемых на ребенка с других членов семьи и родственников.

Еще один законопроект, назначенный к рассмотрению во втором чтении, касается вопроса трансплантации анатомических материалов человеку.

Обработают депутаты в первом чтении законопроект, предусматривающий изменения в Закон Украины Об общеобязательном государственном социальном страховании (в новой редакции) и других законодательных актов Украины.

Парламентарии сосредоточатся на том, чтобы упростить организацию и проведение процедур закупок для сельских, поселковых советов и городских территориальных общин, а также внести изменения в Закон Украины О публичных закупках по предотвращению возникновения и распространению коронавируса.

Кроме того, проработают изменения в бюджет на 2021 год по оказанию помощи застрахованным лицам на период карантинных ограничений, а также реализации инфраструктурных проектов и развития объектов социально-культурной сферы.

18 ноября депутаты запланировали проработать:

изменения к статье 161 Уголовного кодекса Украины для реализации положений Закона Украины О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине,

изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности в сфере градостроительной деятельности,

изменения в статью 73 Кодекса законов о труде Украины относительно установления праздничного дня – День украинской государственности.

Для повторного рассмотрения с предложениями Президента Украины представлены:

Закон Украины О внесении изменений в статью 128 Уголовного процессуального кодекса Украины относительно особенностей приобретения Фондом гарантирования вкладов физических лиц статуса гражданского истца,

Закон Украины о виртуальных активах.

Кроме того, депутаты должны принять решение о применении процедуры к законопроекту о городе Киев – столице Украины.

На 18 ноября запланировано назначение внеочередных выборов Добропольского городского главы Донецкой области и Успеновского сельского главы Одесской области.

Также народные депутаты должны проголосовать за проект постановления об изменении и установлении границ города Угледара Донецкой области и города Иршавы Закарпатской области, а также переименование: