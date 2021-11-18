Пленарне засідання Верховної Ради 18 листопада традиційно розпочнеться о 10.00.

На порядку денному в нардепів – низка законопроектів у першому та другому читаннях, розгляд питань ратифікації, призначення позачергових виборів та перейменування населених пунктів в окремих областях.

Почнуть роботу депутати із розгляду в другому читанні законопроекту про внесення змін до Закону України Про Державну прикордонну службу України, щоб вдосконалити порядок використання та застосування заходів примусу, бойової техніки та озброєння особовим складом Державної прикордонної служби України.

Далі народні обранці мають опрацювати зміни до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України, щоб збалансувати бюджетні надходження.

Порушуватимуть 18 листопада також питання збільшення мінімального розміру аліментів, що стягуються на дитину з інших членів сім’ї та родичів.

Ще один законопроект, призначений до розгляду в другому читанні, стосується питання трансплантації анатомічних матеріалів людині.

Опрацюють депутати в першому читанні законопроект, що передбачає зміни до Закону України Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування (у новій редакції) та інших законодавчих актів України.

Зосередяться парламентарі й на тому, щоб спростити організацію та проведення процедур закупівель для сільських, селищних рад та міських територіальних громад, а також внести зміни до Закону України Про публічні закупівлі щодо запобігання виникненню й поширенню коронавірусу.

Крім того, опрацюють зміни до бюджету на 2021 рік щодо надання допомоги застрахованим особам на період карантинних обмежень, а також реалізації інфраструктурних проектів та розвитку об’єктів соціально-культурної сфери.

18 листопада депутати запланували опрацювати:

зміни до статті 161 Кримінального кодексу України для реалізації положень Закону України Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні,

зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності у сфері містобудівної діяльності,

зміни до статті 73 Кодексу законів про працю України щодо встановлення святкового дня – День Української Державності.

Для повторного розгляду з пропозиціями Президента України представлені:

Закон України Про внесення змін до статті 128 Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей набуття Фондом гарантування вкладів фізичних осіб статусу цивільного позивача,

Закон України Про віртуальні активи.

Крім того, депутати мають ухвалити рішення про застосування процедури до законопроекту про місто Київ – столицю України.

На 18 листопада заплановане призначення позачергових виборів Добропільського міського голови Донецької області та Успенівського сільського голови Одеської області.

Також народні депутати мають проголосувати за проект постанови про зміну та встановлення меж міста Вугледара Донецької області та міста Іршави Закарпатської області, а також перейменування: