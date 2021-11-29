Верховная Рада может принять в целом проект государственного бюджета на 2022 год уже в этот четверг, 2 декабря.

Об этом шла речь на сегодняшнем заседании согласительного совета депутатских фракций и групп.

Как отметил спикер парламента Руслан Стефанчук, Кабинет министров уже завершает работу над документом. Спикер призвал профильный комитет ВР оперативно рассмотреть законопроект о госбюджете-2022, как только он поступит в Раду.

– Кабинет министров завершает работу над проектом закона о государственном бюджете Украины на 2022 год. Поэтому прошу Комитет по бюджету: как только доработанный правительством проект госбюджета поступит в Верховную Раду, оперативно и безотлагательно его рассмотреть на предмет учета бюджетных выводов ВР, подготовить и внести его к рассмотрению на пленарном заседании Рады, — отметил Стефанчук.

Он напомнил, что также нужно будет проголосовать смету ВР на 2022 год.

В то же время, первый заместитель главы фракции Слуга народа Андрей Мотовиловец проинформировал, что поступление проекта госбюджета-2022 в парламент ожидается в среду, 1 декабря.

В таком случае в четверг, 2 декабря, нардепы могли бы рассмотреть документ в зале заседаний.

– В среду мы ожидаем решения Кабинета министров по бюджету. Прошу спланировать так, чтобы в среду он был внесен в Верховную Раду. Прошу глав комитетов подготовиться к работе над бюджетом, чтобы в четверг мы могли поставить его на голосование, — отметил Мотовиловец, являющийся членом Комитета ВР по вопросам финансов.

О том, что госбюджет-2022 хотят рассмотреть в четверг, 2 декабря, проинформировал и глава фракции Голос Ярослав Железняк.

– В четверг (2 декабря) хотят принять бюджет-2022 в целом как закон, – отметил депутат в своем Telegram-канале.

Как известно, в среду, 1 декабря, должно состояться заседание Кабинета министров, на котором, вероятно, и планируется утвердить проект госбюджета-2022 и направить его в парламент.

Следует отметить, что окончательно государственный бюджет на 2022 год должны были принять до 1 декабря (это предусмотрено статьей 159 закона о регламенте ВР). Но очевидно, что до 1 декабря документ уже не примут.

Среди ключевых сфер финансирования в госбюджете-2022 определили: здравоохранение, образование, поддержку ветеранов, усиление обороноспособности и безопасности государства, развитие инфраструктуры, цифровизацию.

Рост ВВП Украины планируется на уровне 3,8%. Уровень инфляции может составить 6,2%. А курс национальной валюты прогнозируется на уровне 28,6-28,7 грн за доллар.

Среднемесячная зарплата на следующий год составит 15 258 грн.

О ключевых показателях госбюджета-2022 – читайте в материале.