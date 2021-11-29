Верховна Рада України може ухвалити в цілому проект державного бюджету на 2022 рік вже у цей четвер, 2 грудня.

Про це йшлося на сьогоднішньому засіданні погоджувальної ради депутатських фракцій і груп.

Як зазначив спікер парламенту Руслан Стефанчук, Кабінет міністрів уже завершує роботу над документом. Спікер закликав профільний комітет ВР оперативно розглянути законопроект про держбюджет-2022, як тільки він надійде до Ради.

– Кабінет міністрів завершує роботу над проектом закону про державний бюджет України на 2022 рік. Тому прошу Комітет з питань бюджету: як тільки доопрацьований урядом проект держбюджету надійде до Верховної Ради, оперативно й невідкладно його розглянути на предмет врахування бюджетних висновків ВР, підготувати та внести його до розгляду на пленарному засіданні Ради, – зазначив Стефанчук.

Він нагадав, що також потрібно буде проголосувати кошторис ВР на 2022 рік.

Водночас перший заступник голови фракції Слуга народу Андрій Мотовиловець поінформував, що надходження проекту держбюджету-2022 до парламенту очікується в середу, 1 грудня.

У такому разі в четвер, 2 грудня, нардепи могли б розглянути документ у залі засідань.

– У середу ми очікуємо рішення Кабінету міністрів щодо бюджету. Прошу спланувати так, щоб у середу він був внесений у Верховну Раду. Прошу глав комітетів підготуватися до опрацювання бюджету, щоб у четвер ми могли поставити його на голосування, – зазначив Мотовиловець, який є членом Комітету ВР з питань фінансів.

Про те, що держбюджет-2022 хочуть розглянути в четвер, 2 грудня, поінформував і голова фракції Голос Ярослав Железняк.

– У четвер (2 грудня) хочуть ухвалити бюджет-2022 загалом як закон, – зазначив депутат у своєму Telegram-каналі.

Як відомо, в середу, 1 грудня, має відбутися засідання Кабінету міністрів, на якому, ймовірно, і планується затвердити проект держбюджету-2022 та спрямувати його до парламенту.

Варто зазначити, що остаточно державний бюджет на 2022 рік мали ухвалити до 1 грудня (це передбачено статтею 159 закону про регламент ВР). Але очевидно, що до 1 грудня документ уже не ухвалять.

Серед ключових сфер фінансування в держбюджеті-2022 визначили: охорону здоров’я, освіту, підтримку ветеранів, посилення обороноздатності та безпеки держави, розвиток інфраструктури, цифровізацію.

Зростання ВВП України планується на рівні 3,8%. Рівень інфляції може становити 6,2%. А курс національної валюти прогнозують на рівні 28,6-28,7 грн за долар.

Середньомісячна зарплата наступного року становитиме 15 258 грн.

Про ключові показники держбюджету-2022 – читайте в матеріалі.